Hari Pertama Grand Opening di Kota Pangkalpinang, Richeese Factory Diserbu Pembeli, Antrean Ramai

BANGKAPOS.COM,BANGKA -- Richeese Factory di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, telah dibuka, Rabu (16/11/2022).

Tepat beralamat di Jl. Jendral Sudirman No.001A, Gabek Satu, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, dihari pertama grand opening, keberadaan gerai makanan junk food ini langsung diserbu warga.

Dari pantauan Bangkapos.com, Rabu (16/11/2022) pukuk 14.00 antrean pun tampak membludak.

Tampak puluhan warga yang datang langsung mengambil nomor antrean.

Para pelayan outlet Richeese Factory Pangkalpinang ini terlihat sibuk melayani pengunjung yang datang.

Gerai Richeese Factory ini buka setiap hari mulai dari pukul 09.00 WIB hingga 22.00 WIB.

Dinda (24) warga Kota Pangkalpinang yang sudah lama menanti kehadiran Richeese Factory di Kota Pangkalpinang.

Bahkan dihari pertama buka, ia pun rela ikut mengantre hingga 45 menit.

"Kalau tahu dengan Richeese Factory ini sudah lama, dan tentunya ketika buka di Pangkalpinang senang, kan sebelumnya hanya jastip, sekarang tidak perlu lagi," ungkap Dinda kepada Bangkapos.com, Rabu (16/11/2022).

Dikatakan Dinda, ia yang menyukai menu pedas ini sudah lama menunggu momen grand opening Richeese Factory.

"Sebenernya ke sini kebetulan lewat dan udah buka, jadi karena sudah lama juga nunggu buka langsung mampir. Dan pilih menu fire flying chicken yang kebetulan paling favorit saya," ucapnya.

Suasana antrean hari pertama Richeese Factory di Kota Pangkalpinang buka, Rabu (16/11/2022). (Bangkapos.com/Sela Agustika)

Sama halnya dengan Adies, warga Kota Pangkalpinang yang juga rela menunggu antrean untuk mencicipi menu di Richeese Factory.

"Seneng banget akhirnya ada Richeese Factory di Pangkalpinang, meski harus nunggu lama tapi tidak apa-apa karena dari dulu udah nungguin kapan buka di Pangkalpinang," ungkap Adies.

Mengingat kondisi antrean yang panjang dan kurang memungkinkan untuk makan di lokasi, ia pun memilih untuk take away (bawa pulang).

"Kalau makan tempat ini langsung (Richeese Factory-red) kurang pas momennya karena masih rame dan sumpek, mungkin kalau udah lama buka baru bisa makan ditempat, kebetukan karena udah lama nunggu jadi seneng ada Richeese Factory ini," katanya.

Dalam unggahan terbaru Richeese Factory Pangkalpinang di instagram terdapat promo free merchandise di hari pertama grand oppening ini.

Yuk sama-sama ke Richeese Factory Pangkalpinang, karena Cheesemates berkesempatan untuk mendapatkan free merchandise dari kami dengan minimal pembelian Rp 150.000.

Syarat dan Ketentuan:

1. Free merchandise (berlaku untuk minimal transaksi Rp 150.000, include tax dalam satu struk)

2. Hanya berlaku untuk pembelian dine in dan take away.

3. Berlaku selama persediaan masih ada

4. Tidak dapat digabungkan dengan promo lain

(Bangkapos.com/Sela Agustika)