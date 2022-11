Richeese Factory Pangkalpinang Sudah Dibuka, Jangan Lewatkan Promo Free Marchandise

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Richeese Factory sudah buka di Pangkalpinang ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (16/11/2022).

Richeese Factory Pangkalpinang berlokasi di Jl. Jendral Sudirman No.001A, Gabek Satu, Kecamatan Gabek, Kota Pangkal Pinang atau lebih spesifiknya tak jauh dari lampu lalu lintas Gabek Kota Pangkalpinang.

"NOW OPEN! Richeese Factory kini hadir di Pangkalpinang, Bangka! Udah siap untuk nikmati pedasnya Fire Chicken?" dikutip Bangkapos.com dari unggahan terbaru Instagram @richeesefactorypangkalpinang.

Baca juga: Kenapa Malaysia dan Singapura Tak Masuk G20? Berikut Ini Penjelasannya

Baca juga: Jadwal Siaran Langsung Piala Dunia 2022 Lengkap dari Babak Penyisihan Sampai Final

Baca juga: LENGKAP, Biodata Icha Ceeby Pemeran Video Kebaya Merah Viral, Nama Asli, IG, hingga Umur Terungkap

Selain itu, akun Richeese Factory Pangkalpinang juga mengunggah kembali IG Story seorang warganet.

"Wow, Richeese Factory udah buka di Pangkalpinang" kata warganet tersebut dalam rekaman video.

Tampak pelayan outlet Richeese Factory Pangkalpinang sibuk melayani pengunjung yang datang.

Richeese Factory sudah buka di Pangkalpinang, Rabu (16/11/2022) (Instagram Richeese Factory Pangkalpinang)

Dalam unggahan terbaru Richeese Factory Pangkalpinang terdapat promo FREE Merchandise.

"Yuk sama sama ke Richeese Factory Pangkalpinang, karena Cheesemates berkesempatan untuk mendapatkan FREE Merchandise dari kami dengan minimal pembelian Rp 150.000,-."

Syarat & Ketentuan:

1. FREE Merchandise (berlaku untuk minimal transaksi Rp 150.000,- incl tax dalam satu struk)

2. Hanya berlaku untuk pembelian dine in dan take away

3. Berlaku selama persediaan masih ada

4. Tidak dapat digabungkan dengan promo lain

Informasi Richeese Factory Pangkalpinang yang buka hari ini, sontak menuai komentar dari warganet

"Ga ad grand opening ujug2 bukaa, yey Alhamdulillah," tulis dareennadyar

"Paling recommend, enak banget," tulis falfangallery

Baca juga: Daftar Film Bioskop Terbaru Bulan November 2022, Genre Superhero hingga Horor

Baca juga: Anak Keluarga di Kalideres Sempat Berniat Pinjam Uang Rp 50 Juta pada Tukang Jamu

Baca juga: Fakta Keberadaan Mobil 1 Keluarga yang Meninggal Kelaparan di Kalideres, Ternyata Dijual

Richeese Factory merupakan restoran fast food (cepat saji) yang menyuguhkan berbagai menu ayam goreng dengan menonjolkan saus keju lezat (Richeese Sauce) yang tersedia dengan beberapa level pedas.

Sejumlah menu yang disajikan antara lain Fire Chicken, Fire Chicken Wings, Richchiken, Rich Burger dan lain sebagainya.