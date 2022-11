Selenggarakan Workshop, Prodi TBI IAIN SAS Babel Hadirkan Profesor Amerika Serikat

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Sebuah kegiatan diberi nama, Workshop on Professional Development digelar. Workshop itu mengangkat Tema "Enhancing English Lecturers’ Professional Development through Qualified International Publication".

Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Pihak Program Studi Tadris Bahasa Inggris (TBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syaikh Abdurrahman Sidik (SAS) Bangka Belitung (Babel) dengan Pihak Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung dan Jurusan Sastra Inggris Universitas Bangka Belitung (UBB).

Kegiatan diselenggarakan selama dua hari, Tanggal 15-16 November 2022 bertempat di Aula Gedung Terpadu IAIN SAS Bangka Belitung.

Kegiatan ini menghadirkan Prof Nina Asher, Ed.D yang merupakan seorang pengajar profesional dari University of Minnesota, Amerika Serikat.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Rektor IAIN SAS Bangka Belitung diwakili oleh Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Prof Dr H Hatamar, MAg. Dalam sambutannya, ia menyebutkan, kolaborasi seperti ini tentunya bermanfaat bagi seluruh dosen di Bangka Belitung dalam meningkatkan potensi penulisan akademik dan memperluas wawasan mereka dalam publikasi internasional.

Publikasi internasional diperlukan tidak hanya untuk meningkatkan kredibilitas kampus tetapi juga menjadi wadah terbesar bagi dosen untuk berbagi ilmu secara internasional dengan lebih banyak pembaca global.

Professor Hatamar setuju bahwa ini adalah kesempatan besar untuk belajar dari ahli yang akan membagikan strategi dan semua yang dibutuhkan untuk publikasi.

Penyelenggaraan acara ini telah dipersiapkan oleh panitia dari tiga universitas berbeda selama berbulan-bulan bahkan sejak awal Tahun 2022.

Ia mengaku sangat bangga pada seluruh panitia, terutama para Dosen Prodi TBI IAIN SAS Babel karena akhirnya bisa mengajak Prof Nina Asher, Ed.D ke Bangka Belitung (Babel).

Indrawati, M.Pd. selaku Ketua Program Studi Tadris Bahasa Inggris IAIN SAS Bangka Belitung menjelaskan, bahwa ini adalah satu di antara rangkaian Acara Fulbright Specialist Program.

“Selama beberapa bulan terakhir, kita dari Program Studi Tadris Bahasa Inggris IAIN SAS Bangka Belitung sangat aktif berkomunikasi dan berkoordinasi dengan tim dari Jurusan Sastra Inggris UBB dan Unmuh Babel tentang penyelenggaraan kegiatan ini.

Professor Nina Asher, Ed.D sendiri memang benar didatangkan langsung dari University of Minnesota, USA. Kita dibantu oleh pihak Aminef dan World Learning.

Acara penyambutan pembicara ini dilaksanakan Hari Senin lalu Tanggal 14 November 2022 di Aula Gedung FISIP UBB.

Dody Sugiarto, M.Pd selaku narahubung (person in charge) Kampus IAIN SAS Bangka Belitung memberikan informasi bahwa Guru besar Amerika ini tidak hadir hanya untuk satu kegiatan saja.

“Ada beberapa kegiatan yang kami selenggarakan secara kolaboratif melalui program ini. Kegiatan pertama adalah kegiatan di Kampus IAIN SAS Bangka Belitung ini yaitu Workshop on Professional Development, katanya.

Selanjutnya ada kegiatan yang akan diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung yaitu Workshop on Formulating Research for Students dan Book Analysis. Di Universitas Bangka Belitung sendiri, akan diadakan Kegiatan Lectures about American Culture, Literature and Custom.”

Pada hari kedua kegiatan Workshop on Professional Development ini, Prof Nina Asher, Ed.D mengungkapkan kekagumannya terhadap antusiasme mahasiswa dan dosen di bangka Belitung yang begitu aktif bertanya dan merespon segala pertanyaan tentang publikasi internasional.

Ia yakin bahwa akademisi dan pemuda di Bangka Belitung sangat mampu untuk menembus publikasi internasional dan berkualitas di masa depan. (*)