Gelegar Even Lomba Dance Dipenuhi Haru dan Bahagia Para Dancer

Asia Surya Perkasa (ASP) Pangkalpinang kembali sukses menggelar Even Lomba Dance Kpop Modern. Even Dance yang dimeriahkan oleh belasan grup dan solo dancer ini diadakan, Sabtu (12/11/2022) lalu.

Kegiatan ini merupakan bentuk rasa cinta Honda kepada generasi muda karena bakat luar biasa dan sebagai sarana untuk memperkokoh solidaritas sesama dancer.

Lomba dibuka oleh Rina Puspitasari, Kepala Cabang ASP. Saat itu ia juga berperan sebagai juri perwakilan dari Pihak Honda. Sedangkan juri utama yang diundang adalah juri yang sudah berpengalaman dan sepak terjang yang tidak usah diragukan lagi yakni kak kolang dan sabrina dengan sistem penilaian terbuka dan bebas diskusi.

Selain Lomba Dance, di akhir acara juga di gelar battle dance solo untuk pemilihan the best dancer dan juga random dance yang dimeriahkan juga oleh seluruh peserta maupun non peserta dance.

Lima kategori juara yang diambil dalam even tersebut pemenangnya masing-masing:

Juara 1 oleh group hype villain

Juara 2 oleh group Sybil trix

Juara 3 oleh group the invinity

Harapan 1 oleh solo Zydan

The best Dancer Christeven dari SMK Bakti.

Pada sesi terakhir tak kalah mengejutkan, Juri Kolang memilih dua dancer untuk Fly to Palembang, biaya akomodasi ditanggung oleh pihak Honda sepenuhnya.

"Kegiatan yang digelar diharapkan bisa menjadi ajang dan wadah bagi muda mudi dancer untuk menunjukkan potensi dan talenta yang dimiliki. Dan untuk next event, kita juga bakal menjadi wadah untuk bakat-bakat luar biasa yang dimiliki masyarakat Pangkalpinang dan sekitarnya. Sehingga silaturahmi Honda dan warga Bangka tetap terjalin baik," tambah Tifani, Koordinator Counter ASP Pangkalpinang. (*)