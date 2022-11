Harga Hp Samsung A04e Sedang Spesial Deal, Bisa Angsur 18 Kali Rp 72.167/bln

BANGKAPOS.COM - Samsung menggelar Special Deal! Galaxy A04e 3/32GB get benefit up to Rp283.000. Harga hanphone ini cuma Rp 1.299.000 dan pembayarannya bisa diangsur 18 kali.

Melansir situs Samsung, spesial deal Samsung Galaxy A04e 3/32GB, ini berlangsung periode : 14 - 30 November 2022.

Samsung juga menyiapkan Youtube Premium 2 bulan & Spotify Premium 3 bulan total senilai hingga Rp283.000.

Pembeli pun bisa melakukan sistem kredit yakni angsuran mulai dari Rp 72.167/bln bunga 0 persen selama 18 bulan atau Rp 1.299.000.

Samsung Galaxy A04e hadir dengan layar Infinity-V berukuran 6.5 inci yang akan membuat pengalaman menonton Anda semakin nyaman.

Berkat teknologi HD+, konten yang biasa Anda nikmati kini menjadi semakin tajam, jernih, dan jelas.

Samsung Galaxy A04e hadir dengan desain yang cantik dan stylish.

Desain Galaxy A04e yang memantulkan cahaya akan memberikan kilau pastel yang menawan.

Tersedia dalam warna Black, Light Blue, dan Copper.

Samsung Galaxy A04e dilengkapi dengan prosesor Octa-core serta RAM hingga 3GB untuk kinerja yang cepat dan efisien bagi semua hal yang sedang Anda kerjakan.

Anda juga dapat menambah ruang penyimpanan hingga 1TB dengan kartu microSD.

Galaxy A04e akan membaca pola penggunaan ponsel Anda secara cerdas untuk memberikan tambahan RAM virtual hingga 3GB.

Dengan begitu, Anda dapat melakukan multitasking dengan lancar.

HP Samsung Galaxy A04e dilengkapi dengan 13MP Main Camera mengambil foto sehari-hari yang cantik, serta 2MP Depth Camera yang memungkinkan Anda untuk menyesuaikan kedalaman ruang di setiap foto serta mengaburkan background untuk mendapatkan potret berkualitas tinggi.

Samsung Galaxy A04e dilengkapi dengan baterai 5000mAH (tipikal)1 yang akan membuat Anda mampu melakukan berbagai hal selama berjam-jam.

Pengelolaan daya AI akan mendeteksi dan menyesuaikan baterai sesuai dengan kebiasaan penggunaan ponsel Anda agar baterai dapat bertahan lama. (*)