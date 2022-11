PBI Unmuh Babel Gelar Lokakarya Kurikulum Pengajaran Inovatif Bersama Pakar dari Amerika 

BANGKAPOS.COM, BANGKA-- Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris (PBI) Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung (Unmuh Babel) kembali menggelar lokakarya pada hari ke-2 setelah dilakukannya lokakarya pertama dengan mengangkat tema Facing Innovative Learning Curriculum di Lantai 4 Gedung Rektorat Unmuh Babel, Jumat (18/11/2022).

Dalam kegiatan ini, PBI Unmuh Babel menghadirkan Profesor Nina Asher, Ed.D. dari University of Minnesota, yang merupakan professor di Bidang Curriculum and Teaching. Selain itu ia juga merupakan Fulbright Specialist for International Exchange.

"Kehati-hatian dalam menyampaikan sesuatu kepada para siswa nanti akan memberikan dampak yang baik. Guru harus mampu membuat siswa memiliki sense of inquiry, yaitu dengan membuat banyak pertanyaan di kepalanya. Oleh karena itu menjadi guru juga harus terus belajar," tuturnya.

Program ini merupakan wujud kerjasama dari tiga pergruan tinggi di Bangka Belitung, yakni Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung (Unmuh Babel) dimana Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris sebagai tuan rumahnya, lalu Program Studi Sastra Inggris Universitas Bangka Belitung, dan Tadris Bahasa Inggris (TBI) IAIN SAS Bangka Belitung.

Ketiga institusi tersebut memiliki kesempatan yang sama untuk menjamu Profesor Nina.

Sebelumnya, pada Kamis (17/11/2022) kemarin, Dedi Putranto, M.Pd, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unmuh Babel secara resmi membuka rangkaian acara ini.

Dalam sambutannya Ia juga mengungkapkan bahwa para mahasiswa harus ambil peranan untuk proses pengembangan diri dan negeri ini.

Pada hari kedua ini, acara dipandu oleh Haiyudi, S.Pd., M.Ed. sebagai moderator, yang juga merupakan dosen Pendidikan Bahasa Inggris yang juga merupakan Sekretaris Kantor Urusan Internasional dan Kerjasama (KUIK) Unmuh Babel.

"Anggapan orang ketika mendengar kata Kurikulum masih fokus pada kebijakan pemerintah. Sebagai contoh, ketika mendengar kata kurikulum, seseorang akan langsung mengarahkan pikirannya pada Kurikulum Merdeka, Kurikulum 2013 atau sebagainya," ujar Haiyudi dalam rilis kepada Bangkapos.com, Jumat (18/11/2022).

Padahal menurutnya, ruang lingkup kurikulum itu tidak hanya terbatas pada kebijakan pemerintah, melainkan bagaina guru mengatur kurikulum pembelajarannya sendiri dalam kelas.

Selama kegiatan berlangsung, peserta yang terdiri dari beberapa Universitas selain Unmuh Babel, seperti UBB dan IAIN SAS Babel juga antusias bertanya dan berdiskusi.



Dalam sesi yang berbeda, Profesor Nina meminta mahasiwa untuk bekerja dalam kelompok.

Masing masing kelompok harus beranggotakan tidak lebih dari lima orang. Hal ini agar diskusi dilakukan secara cepat dan semua orang memiliki bagian untuk menyampaikan gagasannya.

Ia meminta mahasiswa untuk beriskusi tentang dua artikel yang berisikan Puisi yang berjudul Gandhi Is Fasting dan The Human Lives Behind the Labels.

Selanjutnya mahasiswa diminta untuk memikirka bagaimana cara mengajarkan hal tersebut kepada pelajar.

(Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)