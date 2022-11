KEREN, Lagu Dreamers dari Jungkook BTS jadi Soundtrack Piala Dunia 2022 Qatar Beredar di Medsos

BANGKAPOS.COM, - Penyanyi asal Korea Jungkook dipastikan bakal mengisi pembukaan Piala Dunia 2022, yang akan dimulai beberapa jam lagi Minggu (20/11/2022).

Pembukaan Piala Dunia 2022 atau Opening Ceremony World Cup 2022 akan digelar di Stadion Al Bayt.

Sementara pertandingan perdana akan mempertemukan tuan rumah Qatar vs Ekuador.

Beredar di media sosial Twitter, lagu yang dibawakan oleh Jungkook berjudul Dreamers jadi Lagu Soundtrak Piala Dunia 2022 Qatar.

"BTS 'Jungkook' akan berpartisipasi dalam soundtrack resmi Piala Dunia Qatar 2022 dan pertunjukan upacara pembukaan Piala Dunia," tulis akun Twitter BTS.official

"Silakan menantikannya! Dengan bangga mengumumkan bahwa Jung Kook adalah bagian dari Soundtrack Piala Dunia FIFA Qatar 2022 & akan tampil di upacara pembukaan Piala Dunia," sambug cuitannya.

Serupa dalam cuitan akun @FIFAWorldCup beberapa jam yang lalu.

"Mari dengarkan lagu pembuka dari Jungkook," tulis FIFAWorldCup.

Jungkok akan menyanyikan lagu tersebut di Opening Ceremony Piala Dunia 2022.

Dikutip dari Tribunnews.com, dikabarkan musisi ternama asal Qatar, Fahad Al-Kubaisi juga akan tampil bersama Jungkook membawakan lagu Dreamers.

Kemudian ada penyanyi dan penulis lagu asal Nigeria Patrick Nnaemeka Okorie serta rapper asal Amerika, Lil Baby yang merilis lagu resmi Piala Dunia 2022 pada akhir September berjudul The World Is Yours to Take.

India Nora Fateh turut memeriahkan acara opening ceremony dengan membawakan single FIFA Light The World yang telah dirilis sebagai soundtrack resmi Piala Dunia 2022.

DJ Tiesto dan David Guetta juga dijadwalkan untuk bisa hadir dalam pagelaran sepak bola yang digelar empat tahun sekali itu.

Kemudian, artis-artis lain yang dikabarkan akan tampil diantaranya Robbie Williams.