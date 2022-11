Najwa Shihab Ternyata Ikut Main di Film Sri Asih, Perankan Tokoh Penting Nani Wijaya

BANGKAPOS.COM - Penonton film Sri Asih dibuat kaget oleh pemeran sosok Nani Wijaya dalam film superhero Indonesia Sri Asih.

Pemeran sosok penting dalam film yang disutradarai oleh Upi ini ternyata merupakan sosok yang selama ini dikenal sebagai jurnalis sekaligus pembawa acara.

Ia adalah tokoh menginspirasi Najwa Shihab.

Dikatakan Joko Anwar, penulis skenario, sudah menjadi mimpinya bisa mengajak Najwa Shihab dalam projek film tema pahlawan Indonesia sebagaimana ditulis di akun Instagramnya.

“My dream comes true, to cast my hero in our movie. Najwa Shihab sebagai titisan Sri Asih pertama, Nani Wijaya. Nonton Sri Asih di bioskop, yah. #SriAsih,” tulis Joko Anwar dikutip Bangkapos.com, Senin (21/11/2022).

Najwa Shihab diketahui memerankan tokoh Nani Wijaya yang menjadi titisan Sri Asih pertama.

Sebagai informasi, Nani Wijaya dalam film Sri Asih diceritakan sebagai pendahulu Alana yang diperankan oleh Pevita Pearce.

Alana adalah titisan pertama Dewi Asih. Ia memiliki misi khusus untuk membantu di jalan kebaikan.

Adapun, Nani Wijaya ini digambarkan sebagai sosok pelindung serta penolog untuk rakyat di masanya.

Nani Wijaya sendiri digambarkan sebagai seorang gadis dari keluarga terpandang yang bekerja menjadi jurnalis independen.

Pekerjaannya tersebut membawa Nani Wijaya berkeliling dunia dalam rangka menghentikan aksi para kriminal dan jaringan mafia global.

Dalam potongan video yang diunggah Joko Anwar, Najwa Shihab juga turut berpesan agar para penonton tak menyaksikan film Sri Asih bajakan.

Najwa Shihab jadi cast di film Sri Asih (Instagram/sriasihmovie.official)

“Halo saya Najwa Shihab salah satu pemain film Sri Asih. Saya mau ajak kamu untuk nonton film Sri Asih di bioskop dan ingat jangan merekam film selama pertunjukkan apalagi meng-upload di sosial media kamu, karena itu adalah pembajakan,” ucap Najwa.

“Dukung film Indonesia dengan cara stop nonton bajakan,” tandas Najwa.