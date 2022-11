BANGKAPSO.COM - Cara Live Streaming Piala Dunia 2022 Pakai HP, Ini Daftarnya

Jika kamu ingin nonton Piala Dunia 2022 namun tak bisa langusng datang langsung ke lokasi, kamu bisa live streaming.

Caranya cukup mudah, cuma beberapa cara saja.

Piala Dunia 2022 sudah dimulai pada Minggu (20/11/2022) malam WIB dengan diawali pertandingan antara tuan rumah Qatar dan Ekuador.

Laga Qatar vs Ekuador yang termasuk rangkaian Grup A Piala Dunia 2022 berlangsung di Stadion Al Bayt berakhir dengan skor 0-2.

Ekuador menjadi tim pertama yang meraih kemenangan di Piala Dunia 2022 Qatar berkat dua gol yang dicetak Enner Valencia pada menit ke-16 (penalti) dan 31.

Setelah Qatar vs Ekuador, jadwal Piala Dunia 2022 hari ini menyajikan laga Inggris vs Iran dan Senegal vs Belanda.

Pertandingan Inggris vs Iran yang merupakan laga Grup B lebih dulu digelar di Stadion Internasional Khalifa, Senin (21/11/2022), pukul 20.00 WIB.

Kemudia, dilanjutkan dengan duel lanjutan Grup A Senegal vs Belanda pukul 23.00 WIB di Stadion Al Thumama.

Pertandingan Piala Dunia 2022 akan disiarkan secara langsung oleh stasiun televisi SCTV, sedangkan Indosiar menayangkan siaran tunda atau ulangan.

Selain itu, laga-laga Piala Dunia 2022 juga dapat disaksikan melalui platform over-the-top (OTT) yaitu Vidio.

Vidio memberikan dua opsi paket berlangganan bagi penggemar sepak bola yang ingin menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2022.

Paket pertama berlangganan Vidio itu memungkinkan fan menonton lewat semua jenis perangkat termasuk televisi.

Sementara itu, paket kedua langganan hanya memungkinan penonton mengakses pertandingan Piala Dunia 2022 dari HP atau tablet.