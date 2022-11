Jadwal Piala Dunia Besok 23 November: Kroasia vs Maroko, Jerman vs Jepang, Spanyol vs Kosta Rika

FIFA

Ilustrasi Piala Dunia 2022 Qatar. Artikel ini menyajikan empat pertandingan akan mengisi jadwal babak penyisihan Piala Dunia 2022 pada Rabu (23/11/2022). Timnas Prancis vs Australia, Kroasia vs Maroko, Jerman vs Jepang dan Spanyol vs Kosta Rika.