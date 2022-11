Dibesarkan Tanpa Ayah, Livy Renata Sebut Susana Rahardjo Sosok Ibu yang Kuat

BANGKAPOS.COM - Dikenal dengan imej crazy rich banyak yang tak tahu bahwa Livy Renata ternyata dibesarkan tanpa sosok ayah.

Hal tersebut terungkap saat Livy menjadi bintang tamu di podcast Denny Sumargo beberapa waktu lalu.

Terungkap bahwa, pemilik nama China, Yang Lifei ini tak hidup bersama dengan sang ayah sejak kecil.

Perempuan kelahiran 26 Maret 2002 harus merasakan kehidupan broken home karena kedua orangtuanya berpisah.

"Sebagian besar hidupku dibesarkan oleh Ibu," katanya dikutip dari kanal YouTube CURHAT BANG Denny Sumargo, Rabu (23/11/2022).

Baca juga: Terkadang Lupa Cara Berkawan Sindiran Halus Ketua DPRD Bangka Belitung Soal Bank Daerah

Baca juga: Raja Salman Gratiskan Semua Pusat Hiburan Usai Arab Saudi Gebuk Argentina di Piala Dunia 2022

Baca juga: Siapa Susana Rahardja Ibunda Livy Renata? Ternyata Ini Pekerjaannya

"Sebenarnya bukannya aku enggak mau membicarakan tentang ayahku. Tapi itu adalah topik yang sensitif. Jadi takutnya nanti aku nangis di depan kamera," sambungnya.

Diakui Livy, sedari kecil ia tak pernah bertemu ayahnya.

Sampai pada suatu momen ia dan ayah kandungnya bertemu.

"Sebenarnya sama (nggak ketemu ayah dari kecil). So I first met my dad, my actually dad, papa kandung..." ucap Livy sambil menangis.

"I ketemu dia, I banjir, nangis gila, aku udah ketemu," lanjutnya.

Meski tak mengenal sosok ayahnya, Livy begitu menjaga perasaan sang mama, Susana Rahardjo.

Ia memilih tak mengungkit masa lalu wanita yang merawatnya sejak kecil

"Selalu ada pertanyaan kenapa aku gak pernah punya sosok cowok (ayah) di rumah. Soalnya karena my mom and dad pisah rumah juga," kata Livy.

"Tapi aku gak nanya banyak karena aku sangat menghormati Mamaku," lanjutnya.