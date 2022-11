Inovasi-Teknobirokrasi untuk Mencapai Tujuan 16 TPB

Oleh: Rizka Prima Agustina, S.S.T. - Fungsional Statistisi Ahli Muda

PENGELOLAAN pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel, dan inklusif menjadi salah satu tujuan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), lebih tepatnya Tujuan 16 TPB. Membangun birokrasi yang responsif di tengah krisis kepercayaan publik terhadap pelayanan birokrasi menjadi tuntutan besar bagi pemerintah mengingat berbagai macam kritik hingga keluhan dari pengguna layanan masih terus mewarnai pelayanan publik kita. Terlebih-lebih, dengan makin pesatnya kemajuan teknologi informasi serta perubahan tatanan kehidupan menuntut birokrasi pemerintahan untuk di-reform dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), maka dibutuhkan "reorganisasi" yang direpresentasikan dalam bentuk reformasi birokrasi (RB). Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan pada area perubahan yang telah dicanangkan. Secara umum sasaran reformasi birokrasi adalah mengubah pola pikir (mindset) dan budaya kerja (culture set) serta sistem manajemen pemerintahan.

Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan dengan efektif harus ditata ulang atau diperbarui melalui inovasi. Inovasi adalah sebuah gagasan yang dianggap baru bagi pihak tertentu atau oleh kelompok orang tertentu (Rogers: 1995). Jika dikaji secara holistik, inovasi juga memiliki efek ganda (double effect) bagi organisasi (birokrasi pemerintahan).

Hernes dan Weik (2007) menyatakan bahwa organisasi sebagai proses dimaknai dalam dimensi perubahan (inovasi). Menurut mereka, perspektif proses bukan hanya berlaku sebagai variabel endogen, namun juga berperan sebagai variabel eksogen. Dalam ilmu ekonometrika, variabel endogen dan variabel eksogen merupakan variabel-variabel yang menjelaskan hubungan model persamaan struktural (Structural Equation Modelling/ SEM).

Dengan demikian, dapat diinterpretasikan bahwa ada hubungan simultan bila memaknai inovasi, di mana inovasi bisa menjadi variabel aksi/bebas/independen namun juga bisa menjadi variabel reaksi/terikat/dependen. Pada penerapannya dalam konteks keterkaitan dengan tujuan organisasi, maka dapat diinterpretasikan bahwa inovasi memengaruhi tujuan organisasi, dan juga sebaliknya tujuan organisasi memengaruhi inovasi.

Di era digital seperti saat ini, muncul juga istilah teknobirokrasi. Menurut Nicholas Henry (1988), teknobirokrasi merupakan birokrasi yang lebih menekankan kepada pemanfaatan teknologi dalam proses birokrasi. Kemajuan teknologi idealnya menjadi sumber daya pendukung dalam pencapaian tujuan pemerintahan dan harus didukung juga dengan profesionalisme. Hal ini sejalan dengan prinsip teknikalitas dalam birokrasi, yaitu bahwa setiap jenis proses pelayanan harus ditangani oleh aparat yang benar-benar memahami secara teknis pelayanan tersebut. Karena pada akhirnya sumber daya manusialah yang menjalankan sistem pelayanan tersebut.

Guna memberikan dorongan atau motivasi bagi birokrasi pemerintah untuk terus meningkatkan pelayanannya kepada publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyelenggarakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang digelar sejak tahun 2014. Pada KIPP yang diselenggarakan Kemenpan RB tahun 2022, Aplikasi Integrated Collection System (ICS) yang dibuat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) berhasil meraih Top Inovasi Pelayanan Publik Terpuji. Penghargaan tersebut diumumkan secara langsung di kanal YouTube KemenPANRB pada 28 Juli 2022 lalu.

KIPP merupakan kegiatan kompetisi tahunan yang dikelola Kemenpan RB dengan tujuan mengapresiasi serta mendorong tumbuhnya berbagai inovasi pelayanan publik dari lingkup kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD. Aplikasi ICS ini telah bersaing dengan ribuan inovasi lain hingga mencapai posisi Top 45 Inovasi Pelayanan Publik pada kategori Efektivitas Institusi Publik untuk Mencapai TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan).

Semenjak adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020, proses bisnis pengumpulan data yang dilakukan oleh BPS dituntut untuk berubah menyesuaikan dengan kondisi tatanan normal baru pada masa pandemi. Pengumpulan data yang sebelumnya dilakukan melalui wawancara dan tatap muka langsung (offline) harus diubah menjadi metode jarak jauh (online) dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Metode pengumpulan data yang biasanya hanya dilakukan menggunakan kuesioner kertas atau yang dikenal dengan istilah PAPI (Pencil and Paper Interviewing) akibat adanya pandemi telah berkembang menjadi beberapa metode di antaranya CAWI (Computer Assisted Web Interviewing), CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing), dan CATI (Computer Assisted Telephones Interviewing). Aplikasi ICS ini hadir menjadi sebuah solusi bagi pengumpulan data multi moda terintegrasi yang dilakukan oleh BPS.

Di level pemerintah daerah, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2022 juga menggelar KIPP yang diikuti oleh seluruh perangkat daerah dan unit penyelenggara pelayanan publik di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota. Pada KIPP tersebut, inovasi PeDeKaTe Berkah yang diinisiasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pangkalpinang mampu melesat masuk Top 10 dan menjadi yang pertama sebagaimana dikutip dari laman bangkapos.com pada tanggal 5 Oktober 2022 lalu.

Pedoman pembuatan inovasi pelayanan publik di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Menpan RB Nomor 30 Tahun 2014 yang menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk melakukan berbagai bentuk pembaruan dalam setiap penyelenggaraan pelayanan publik sehingga dapat mendukung tercapainya good governance. Oleh karenanya, setiap inovasi yang dibuat tetap harus memiliki batasan sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi tidak hanya soal terobosan, namun juga harus dapat dipertanggungjawabkan mengingat setiap kegiatan pemerintahan itu menggunakan uang negara atau uang rakyat.

Munculnya inovasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan akan menjadi sebuah risiko berbahaya karena berpotensi menjadi kasus hukum baik pidana maupun perdata. Dengan demikian, dibutuhkan ketelitian dan kehati-hatian dalam melakukan inovasi agar tidak melanggar peraturan perundangan. Di sisi lain, peraturan perundangan yang menghambat inovasi juga perlu dilakukan penyempurnaan sehingga inovasi dapat memberikan efek ganda, yaitu pertama, memberikan dorongan untuk menyempurnakan birokrasi, dan kedua, sekaligus sebagai latar belakang dalam penyempurnaan peraturan perundangan.

Sebuah studi inovasi sektor publik yang dilakukan oleh Borin dalam The Challenge of Innovating in Government pada 2001 mengindikasikan bahwa 50 persen inovasi di sektor publik merupakan inisiatif dari front line dan manajer tingkat menengah, 70 persen inovasi yang dihasilkan bukan merupakan respons dari krisis, 60 persen inovasi melewati batas-batas organisasional, serta inovasi hadir lebih dikarenakan oleh motivasi untuk dikenali atau dihargai dan kebanggaan daripada sekadar penghargaan finansial.

Oleh karenanya, dalam membangun sebuah inovasi, ada hal mendasar yang harus diperhatikan yakni "filosofi tujuan dari melakukan inovasi itu sendiri". Inovasi yang dibuat hendaknya menyebabkan penyempurnaan bagi organisasi pemerintahan (birokrasi) dan lebih mudah mengantisipasi kebutuhan masyarakat sehingga dengan cepat birokrasi dapat menyediakan pelayanannya sesuai yang diharapkan masyarakat (customer-driven).

Selain itu, inovasi juga hendaknya dapat menjadi sebuah "langkah seribu" dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang efektif baik pada aspek tata laksana (proses) maupun kelembagaan (organisasi) dan mampu memberikan dampak positif bagi seluruh dimensi kebutuhan publik mengingat efektivitas adalah salah satu dimensi dari good governance. Pada akhirnya, inovasi dan teknobirokrasi seharusnya bisa menjadi solusi kesenjangan (gap) antara kondisi saat ini (existing) dengan harapan dalam perwujudan pemerintahan yang efektif sebagaimana Tujuan 16 TPB. (*)