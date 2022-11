Jadwal Piala Dunia 2022 Qatar Rabu 23 November 2022, Jerman, Jepang, Spanyol, Maroko, Kroasia

Jadwal Piala Dunia 2022 Qatar Hari Ini Rabu 23 November 2022, Maroko vs Kroasia hingga Jerman vs Jepang, Spanyol vs Kosta Rika

BANGKAPOS.COM - Jadwal Piala Dunia 2022 Qatar Hari Ini Rabu 23 November 2022, Maroko vs Kroasia, Jerman vs Jepang hingga Spanyol vs Kosta Rika

Perandingan Piala Dunia Rabu 23 November 2022 hari ini akan digelar untuk 4 grup yaitu Grup D, Grup F, dan dua Grup E.

Grup tersebut adalah Prancis vs Australia (Grup D), Maroko vs Kroasia (Grup F), Jerman vs Jepang (Grup E), Spanyol vs Kosta Rika (Grup E).

Seluruh pertandingan Piala Dunia dihari Rabu dapat disaksikan oleh penggemar sepak bola secara langsung melalui TV Digital SCTV, Indosiar, MOJI, Mentari TV.

Jadwal pertandingan hari Rabu akan tersaji pertandingan antara juara bertahan Timnas Prancis berhadapan dengan Timnas Australia pada duel akan dihelat di Al Janoub Stadium, Al Wakrah.

Menarik untuk disaksikan mengingat Kedua tim tercatat 2 kali bertemu di turnamen resmi FIFA, yakni Piala Konfederasi 2001 dan Piala Dunia 2018, sementara 3 laga lainnya merupakan pertandingan uji coba.

Pada edisi Piala Dunia 2022 Qatar Skuad Prancis saat ini juga masih banyak diisi oleh tim juara Piala Dunia 2018. Selain Griezmann dan Mbappe, pelatih Didier Deschamps juga membawa penjaga gawang Hugo Lloris, bek Benjamin Pavard, Raphael Varane, Kingsley Coman, dan lainnya.

Di lain pihak, Australia asuhan Graham Arnold banyak diisi para pemain liga lokal serta beberapa dari kompetisi kelas 2 di Eropa. Hanya Ajdin Hrustic (Hellas Verona) dan Awer Mabil (Cadiz) yang kini bermain untuk klub di liga top Eropa.

Selanjutnya kita akan menyaksikan laga di Grup F yang akan mempertemukan Timnas Maroko yang akan berhadapan dengan runner up Piala Dunia 2018 Kroasia (Grup F) yang akan digelar di Stadion Al Bayt, Al Khor, Qatar.

Berdasarkan peringkat FIFA edisi terbaru, Maroko yang berjuluk The Atlas Lions saat ini duduk di posisi 22 FIFA. Sementara itu, Kroasia yang punya julukan Vatreni berada di ranking 12 FIFA.

Pertandingan berikutnya akan di Grup E akan mempertemukan Timnas Jerman versus wakil Asia Jepang yang akan berlangsung di Stadion Internasional Khalifa, Al Rayyan. Pukul 20.00 WIB

Kedua Tim tentunyua hendak merih hasil positif dan mengamankan angka 3 poin demi merebut tiket lolos dari fase penyisihan Grup E.