Selamat! Gracia Indri Lahirkan Anak Pertamanya di Belanda, Ini Nama Putri Kecilnya

BANGKAPOS.COM - Kabar bahagia datang dari artis cantik Gracia Indri dan suaminya, Jeffrey Slijpen.

Betapa tidak, Gracia Indri kini telah melahirkan anak pertamanya yang berjenis kelamin perempuan.

Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Gracia Indri melalui unggahan akun Instagram pribadinya, Selasa (23/11/2022).

Dalam unggahan tersebut, tampak Gracia Indri membagikan 5 potret kebersamaannya dengan anaknya dan juga suaminya.

Pada potret pertama, Gracia Indri memperlihatkan kebahagiannya dan suami setelah sang anak lahir dengan selamat.

Potret kedua, ia memperlihatkan wajah putri kecilnya yang baru lahir.

Sementara pada potret ketiga, Gracia Indri mengunggah momen sang suami menggendong anak mereka.

Kemudian untuk potret keempat dan kelima, ia memperlihatkan pose putri kecilnya sewaktu tidur.

Pada unggahan tersebut, ia memberikan caption bak menyambut kehadiran anak pertamanya.

Gracia Indri melahirkan anak pertama

"Welcome to our world baby (Selamat datang di dunia kita sayang) "NOVA LYNN SLIJPEN"," tulis Gracia Indri.

"Even more beautiful than in our dreams (Bahkan lebih indah dari dalam mimpi kita)," lanjutnya.

"Begitu banyak cinta untukmu," tulisnya lagi.

Namun Gracia Indri belum mengumumkan pasti kapan jam dia melahirkan anak pertamanya tersebut.

Kemungkinan besar kakak Gisella Cindy itu melahirkan di 22 November 2022 kemarin.