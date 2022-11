Sukses Hadirkan Konektivitas Digital di KTT G20 Bali, Trafik Layanan Data Telkomsel Tumbuh 59 %

BANGKAPOS.COM- Telkomsel sukses menggelar infrastruktur jaringan telekomunikasi berteknologi terdepan, yang didukung beragam inovasi produk dan layanan terkini dalam menghadirkan pengalaman konektivitas digital selama perhelatan KTT G20 di Bali.

Komitmen Telkomsel dalam mendukung presidensi Indonesia di G20 telah diwujudkan pada sejumlah rangkaian kegiatan G20 di berbagai wilayah Indonesia, dan diharapkan dapat semakin membuka lebih banyak peluang bagi Indonesia untuk menunjukkan kapabilitas ekosistem teknologi digitalnya kepada dunia, dengan mampu menghadirkan potensi transformasi ekosistem dalam berbagai sektor, sehingga mendorong peningkatan daya tarik investasi strategis global bagi Indonesia.

Selama gelaran puncak KTT G20 13-17 November 2022 di Bali, Telkomsel mencatatkan lonjakan trafik layanan data lebih dari 59 persen.

Pertumbuhan tersebut sejalan dengan upaya Telkomsel dalam memastikan hadirnya konektivitas digital berteknologi terdepan, dengan dukungan infrastruktur tambahan sejumlah 88 BTS 4G/LTE serta 39 BTS 5G yang menjangkau titik-titik rangkaian kegiatan KTT G20, menggenapi total BTS yang mencapai lebih dari 7.800 unit di seluruh Provinsi Bali.

Untuk layanan 5G, trafik telekomunikasi Telkomsel juga mengalami peningkatan lebih dari 176 persen dibandingkan hari biasa. Pada gelaran layanan 5G di Bali yang salah satunya menggunakan frekuensi milimeter wave 26 GHz, kecepatan download 5G Telkomsel mencapai 5,2 Gbps.

“ Telkomsel bersyukur dapat memberikan kontribusi terbaiknya guna mendukung kelancaran kegiatan puncak acara KTT G20 di Bali. Kami mengapresiasi kepercayaan yang telah diberikan pemerintah melalui seluruh instansi kementerian dan pemangku kepentingan terkait, untuk berkolaborasi bersama dalam memastikan hadirnya akses konektivitas digital terdepan bagi seluruh delegasi G20 dari mancanegara yang hadir di Indonesia. Kami berharap dengan suksesnya gelaran forum internasional ini semakin membuka peluang pertumbuhan ekonomi melalui kolaborasi strategis tanpa batas, yang mengakselerasikan perubahan menuju masa depan dunia yang lebih baik.” ungkap Direktur Network Telkomsel, Nugroho.

Selain itu, dengan semangat mengoptimalkan kebutuhan komunikasi hingga aktivitas digital delegasi mancanegara sepanjang rangkaian kegiatan G20 di Indonesia, Telkomsel juga mencatatkan aktivasi kartu perdana Telkomsel PraBayar Tourist'> Telkomsel PraBayar Tourist tumbuh mencapai lebih dari 50 persen dibandingkan hari biasa.

Produk unggulan tersebut telah dipercaya para perwakilan delegasi, termasuk awak media dari mancanegara untuk mendapatkan solusi konektivitas digital bernilai tambah. Terlebih dengan dukungan bonus kuota data/internet sebesar 25 GB dan kuota telepon lokal 25 menit, serta tambahan alokasi kuota data/internet 100 GB di jaringan 5G.

Selama kegiatan KTT G20 di Bali, turis mancanegara yang menggunakan layanan international roaming Telkomsel juga meningkat hingga 24 persen.

Secara keseluruhan rangkaian kegiatan presidensi Indonesia untuk G20, sejak awal tahun Telkomsel telah melakukan optimalisasi kapasitas dan kualitas jaringan lebih dari 35.000 BTS broadband.

Termasuk tambahan 190 BTS 5G dan mengoperasikan lebih dari 11 Compact Mobile BTS (COMBAT) di sejumlah wilayah yang menggelar rangkaian kegiatan G20 seperti, rangkaian kegiatan Digital Economy Working Group (DEWG) yang diselenggarakan di Jakarta, Yogyakarta, dan Labuan Bajo; Business 20 (B20) Summit yang diselenggarakan di Jakarta dan Bali; Youth 20 (Y20) Summit yang diselenggarakan di Palembang, Lombok, Balikpapan, Manokwari, dan Bandung; Energy Transitions Working Group (ETWG) dan Trade and Investment Working Group (TIWG) di Surakarta dan Labuan Bajo; Women 20 (W20) Summit di Likupang, Malang, Manokwari dan kawasan Danau Toba; Digital Transformation Expo (DTE) 2022 di Bali; hingga pelaksanaan puncak KTT G20 di Bali.

Sukses Hadirkan Pengalaman Konektivitas Digital Terdepan Selama KTT G20 di Bali, Trafik Layanan Data Telkomsel Tumbuh 59 persen (ist)

Telkomsel juga sukses menghadirkan showcase pemanfaatan teknologi 5G di sejumlah rangkaian kegiatan G20 dengan sejumlah use case, antara lain Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) Kawasan Konservasi Hutan Mangrove, Artificial Intelligence (AI) Robot, 5G in the box, Cloud Gaming, dan 5G Holographic Communications.

Seluruh rangkaian showcase pemanfaatan teknologi 5G yang dihadirkan menjadi bagian dari komitmen nyata Telkomsel dalam meningkatkan kepercayaan global bagi kapabilitas Indonesia, terutama dari negara-negara anggota G20, yang diharapkan dapat menjalin kerja sama holistis lintas sektor, sehingga dapat mendorong pertumbuhan nilai investasi yang lebih besar, yang akan mendukung Indonesia menjadi salah satu pusat investasi ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara.

“ Telkomsel mengucapkan selamat kepada pemerintah dan seluruh elemen bangsa yang telah memastikan kelancaran gelaran presidensi Indonesia untuk G20. Kesuksesan tersebut telah menunjukkan kapasitas dan kapabilitas Indonesia yang memiliki semangat sinergi, kolabarasi serta gotong royong yang selama ini menjadi salah satu kekuatan bangsa. Kami meyakini, penyelenggaraan presidensi G20 di Indonesia dapat menginspirasi komitmen nyata setiap negara anggota G20, sesuai dengan G20 Bali Leaders' Declaration," tutup Nugroho.

Informasi lebih lengkap mengenai kontribusi Telkomsel untuk mendukung kelancaran dan kenyamanan akses konektivitas digital selama momen Presidensi G20 Indonesia dapat diakses melalui telkomsel.com/explore/G20.