Siapa Ayah Livy Renata yang Bikin BA E-Sport Itu Nangis Saat Kenang Masa Kecilnya

Livy Renata tak kuasa menahan tangis saat menceritakan soal ayah kandungnya.

Gadis yang dikenal ceria itu menunjukkan bahwa perjalanan hidupnya tak hanya sekedar soal kemewahan--yang mana belakangan sering jadi sorotan.

Sejak kecil, wanita kelahiran 26 Maret 2002 itu harus merasakan kehidupan broken home karena dibesarkan oleh ibunya seorang.

Hal itulah yang membuat Livy mengungkap bahwa topik soal ayah adalah sesuatu yang sensitif baginya.

Livy pun tat kala enggan mengumbar soal sang ayah.

Diceritakan Livy ayahnya sudah lama berpisah dengan ibunya saat menjadi bintang tamu di Podcast Denny Sumargo.

Ia mengatakan tak mau banyak menanyakan asal usul ayahnya kepada ibunya, Susana Rahardjo agar menjaga perasaan wanita yang membesarkannya itu.

"Sebagian besar hidupku dibesarkan oleh Ibu," katanya dikutip dari kanal YouTube CURHAT BANG Denny Sumargo, Rabu (23/11/2022).

"Sebenarnya bukannya aku enggak mau membicarakan tentang ayahku. Tapi itu adalah topik yang sensitif. Jadi takutnya nanti aku nangis di depan kamera," sambungnya.

Meski sudah berpisah dengan ayahnya sejak kecil, Livy mengaku sudah pernah bertemu dengan ayahnya.

"Sebenarnya sama (nggak ketemu ayah dari kecil). So I first met my dad, my actually dad, apa ya bilangnya oh papa kandung..." ucap Livy sambil menangis.

"I ketemu dia, I banjir, nangis gila, aku udah ketemu," lanjutnya.

Livy Renata menangis saat bahas soal ayah kandungnya yang akhirnya bertemu (YouTube Denny Sumargo)

Meski tak mengenal sosok ayahnya, Livy begitu menjaga perasaan sang mama, Susana Rahardjo.

Ia memilih tak mengungkit masa lalu wanita yang merawatnya sejak kecil