BANGKAPOS.COM - Sinopsis Reborn Rich, Film yang Viral di Tikok, Begini Alur Ceritanya.

Dunia tiktok saat ini sedang dihebohkan dengan film terbaru artis Korea Selatan Song Joong Ki.

Film berjudul Reborn Rich atau dikenal juga The Youngest Son of a Conglomerate merupakan drama Korea terbaru persembahan Viu Original yang akan tayang perdana pada bulan November 2022.

Drama ini akan digarap oleh sutradara Jeong Dae Yun, yang telah menghasilkan berbagai drama hit seperti W (Two World), She Was Pretty, dan I Am Not A Robot.

Drama Reborn Rich diadaptasi dari web novel berjudul Youngest Son of a Conglomerate karya San Gyung. Dalam versi drama, naskah Reborn Rich ditulis oleh Kim Tae Hee.

Drama Reborn Rich akan dibintangi oleh bintang ternama Korea Selatan yang tak perlu diragukan lagi kemampuannya, Song Joong Ki! Sepanjang perjalanan karirnya, Song Joong Ki telah memerankan berbagai peran populer salah satunya yang sangat legendaris di Descendants of the Sun.

Song Joong Ki, pemain Reborn Rich (Instagram/reborn_rich)

Di sini, dia akan dipasangkan dengan Shin Hyun Bin, yang baru saja menyelesaikan proyek drama Monstrous. Seperti apa kisah mereka di Reborn Rich? Sebelum menyaksikannya, simak sinopsis Reborn Rich selengkapnya di bawah ini.

Sinopsis Reborn Rich

Drama Reborn Rich mengisahkan Yoon Hyun Woo (diperankan oleh Song Joong Ki) telah melayani Soonyang Conglomerate sebagai sekretaris manajemen risiko selama lebih dari satu dekade.

Suatu hari, keluarga menjebaknya karena penggelapan dan dia dibunuh oleh putra bungsu keluarga, Jin Do Joon.

Saat berikutnya, Yoon Hyun Woo terbangun dalam tubuh Jin Do Joon dan dia memutuskan untuk menggunakan identitas barunya untuk membalas dendam pada Konglomerat Soonyang.

Pemeran Reborn Rich

Berikut adalah para pemeran dari Reborn Rich:

Song Joong Ki sebagai Jin Do Joon / Yoon Hyun Woo

Lee Sung Min sebagai Jin Yang Chul

Shin Hyun Bin sebagai Seo Min Young

Jo Han Chul sebagai Jin Dong Ki

Kim Nam Hee sebagai Jin Seong Joon

Kang Gi Doong sebagai Jin Hyung Joon

Park Ji Hyun sebagai Mo Hyun Min

Kim Jung Nan sebagai Son Jung Rae

Tiffany Young sebagai Rachel

Kim Young Jae sebagai Jin Yoon Ki

Kim Shin Rok sebagai Jin Hwa Young

Kang Gil Woo sebagai Baek Sang Moo

Kim Do Hyun sebagai Choi Chang Je

Seo Jae Hee sebagai Yoo Ji Na

Kim Hyun sebagai Lee Pil Ok

Kim Jeong Woo sebagai Woo Byung Jun

Lee Byung Joon sebagai Joo Young Il

Park Ji Hoon sebagai Ha In Seok

Tentang Reborn Rich

Judul drama: Reborn Rich

Dikenal juga dengan judul: The Youngest Son of a Conglomerate, The Youngest Son of Sunyang, The Youngest Son of the Chaebol House, Chaebol Family’s Youngest Son, The Chaebol’s Youngest Son, The Youngest Son of the Chaebol Family, The Youngest Son of a Chaebol Family, Jaebeoljib Magnaeadeul, Jaebeoljib Maknaeadeul

Judul asli (hangul): 재벌집 막내아들

Sutradara: Jeong Dae Yun

Penulis naskah: Kim Tae Hee

Pemeran utama: Song Joong Ki, Shin Hyun Been

Genre: Melodrama, fantasi, romantis

Tayang di: JTBC, Viu

Jadwal tayang di Viu: Mulai 18 November 2022

Total episode: 16 episode

Durasi: 70 menit

Nonton Streaming / Download Reborn Rich Sub Indo di Viu

Viu Original Reborn Rich tayang secara eksklusif di Viu mulai 18 November 2022. Jangan lewatkan untuk nonton streaming atau download Reborn Rich sub Indo hanya di Viu!

Bangkapos.com/Evan Saputra