Susunan Pemain Inggris vs Amerika Serikat, Formasi Tim dan Rekor Tanding, Kick Off Pukul 02.00 WIB

Prediksi susunan pemain Inggris vs Amerika Serikat pada laga Grup B Piala Dunia 2022, Sabtu (26/11/2022).

BANGKAPOS.COM - Timnas Inggris akan menghadapi Timnas Amerika Serikat pada matchday kedua Grup B Piala Dunia 2022, Sabtu (26/11/2022).

Duel Inggris vs Amerika Serikat akan berlangsung di Stadion Al Bayt, Al Khor, Qatar pada Sabtu (26/11/2022) mulai pukul 02.00 dini hari WIB.

Selain Inggris dan Amerika Serikat, Grup B dihuni Iran dan Wales.

Dari empat tim di masing-masing grup hanya ada dua jatah tim yang berhak melaju ke 16 besar.

Karena itu, pertandingan Inggris vs Amerikat Serikat diperkirakan berjalan sengit.

The Three Lions maupun The Yanks sama-sama akan ngotot meraih poin penuh untuk mengamankan tiket babak 16 besar.

Pada matchday pertama Grup B, Timnas Inggris berhasil melumat Iran dengan skor telak 6-2.

Sedangkan Amerika Serikat hanya bermain imbang 1-1 dengan Wales.

Pada duel dini hari nanti, Harry Kane dkk dipastikan tampil all-out agar segera lolos ke babak knockout.

Amerika Serikat juga bakal mati-matian meraih kemenangan agar laga terakhir melawan Iran tidak terlalu berat.

Dengan formasi 4-2-3-1, Pelatih Inggris Gareth Southgate diperkirakan kembali memplot Harry Kane di ujung tombak.

Meski tidak mencetak gol pada laga melawan Iran, namun sang kapten Harry Kane berperan besar mengantarkan Inggris meraih kemenangan 6-2 pada matchday pertama.

Pemain muda Bukayo Saka diprediksi tetap starter untuk mengobrak-abrik pertahanan Amerika Serikat dari sisi sayap.

Sayap lainnya bakal ditempati Raheem Sterling. Sedangkan Mason Mount beroperasi di tengah sebagai gelandang serang penyuplai bola.