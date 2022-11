Kisah Syaiful Nizam dari Birokrat Hingga Jadi Komisaris Bank Daerah, Sejak Dulu Urusi Keuangan

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Kisah inspiratif dan membanggakan datang dari seorang birokrat di Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang saat ini didaulat menjadi salah satu komisaris bank daerah.

Pria itu adalah Ahmad Syarifullah Nizam, yang beberapa waktu lalu dilantik menjadi komisaris non-independen atau komisaris fungsional di Bank SumselBabel.

Filosofi kerja Right Man On the Right Place (orang yang benar ada di tempat yang benar) mungkin pantas disematkan kepada pria yang kerap disapa Syaiful Nizam itu.

Kepada Bangkapos.com, Syaiful Nizam mengatakan bahwa sejak menjadi Pegawai Negeri Sipil, dirinya memang sering ditugaskan untuk mengurusi hal-hal berkaitan dengan keuangan ataupun perekonomian.

Apalagi, ayahnya dulu juga memiliki background seorang ASN yang menjabat sebagai bendahara di sebuah perkantoran di Pangkalpinang.

"Dari kecil itu memang udah dekat dengan hal-hal berbau keuangan dan perekonomian," ucap Syaiful Nizam, Sabtu (26/11/2022).

Tidak pernah terbesit sama sekali dibenaknya kala itu untuk menjadi seorang komisaris bank.

Kata Nizam, sejak dulu dirinya hanya bercita-cita untuk menjadi seorang ASN yang andal.

Setelah lulus seolah, dia melanjutkan pendidikannya di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya dengan mengambil Jurusan Manajemen dan lulus pada tahun 1993.

"Di jurusan itu, memang saya banyak mempelajari perihal perbankan dan perekonomian," jelasnya.

Kemudian tepat pada tahun 1996, dirinya diangkat menjadi PNS dan pertama kali di tempatkan di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Pangkalpinang.

"Lalu, pada tahun 2003 saya dipindah ke Bangka Tengah dan semenjak itu tugasnya enggak jauh-jauh mengurusi perihal keuangan dan perekonomian," sambungnya.

Bahkan, dirinya pernah menjabat sebagai Kabag Keuangan di Setda, Kabag Keuangan di Setwan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Bappeda, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan yang terakhir menjadi Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan.

"Saat menjadi Kepala BPKAD, saya mulai sering buka-buka buku tentang undang-undang perbankan syariah dan perbankan umum. Karena memang itu berkaitan langsung dengan tugas saya sebagai bendahara daerah," ungkapnya.