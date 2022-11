Oh Young Soo Pemeran Kakek di Squid Game Didakwa Kasus Pelecehan, Ini Kronologinya

Oh Young Soo pemeran Oh Il Nam di Squid Game tersandung kasus pelecehan

BANGKAPOS.COM - Aktor Oh Young Soo pemeran kakek di film Squid Game didakwa atas kasus pelecehan-seksual' title=' pelecehan seksual'> pelecehan seksual.

Cabang Seongnam dari Kantor Kejaksaan Distrik Suwon mendakwa Oh Young Soo tanpa penahanan, pada Kamis (24/11/2022)

Sejak muncul sebagai aktor di film Squid Game, Oh Young Soo seakan mencapai puncak kariernya.

Bahkan, berkat bakat aktingnya itu, ia meraih Golden Globe Award 2022.

Dirinya pun menerima penghargaan kategori Best Performance by an Actor in a Supporting Role.

Namun, kabar buruk kini justru datang dari Oh Yeong Soo.

Dikutip TribunStyle.com, aktor 78 tahun itu dilaporkan atas tuduhan menyentuh tubuh seorang wanita dengan tidak pantas.

Sang korban melaporkan Oh Young Soo pada bulan Desember 2021.

Namun, pada bulan April, kasus tersebut ditutup oleh polisi tanpa dakwaan apapun.

Korban pun kemudian mengajukan banding dan pihak kejaksaan akhirnya membuka lagi kasus tersebut.

Oh Young Soo sendiri pun telah menjalani pemeriksaan.

Namun, dirinya tegas membantah telah melakukan pelecehan-seksual' title=' pelecehan seksual'> pelecehan seksual.

Dirinya mengaku hanya menggandeng wanita itu untuk berjalan di sekitar danau.

"Saya hanya memegang tangannya untuk membimbingnya berjalan mengelilingi danau," ujarnya.