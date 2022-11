Prediksi Skor Polandia vs Arab Saudi, Head to Head dan Susunan Pemain di Piala Dunia 2022

Penyerang Polandia Robert Lewandowski (Kiri) berebut bola dengan gelandang Meksiko Edson Alvarez selama pertandingan sepak bola Grup C Piala Dunia Qatar 2022 antara Meksiko dan Polandia di Stadion 974 di Doha. Selasa (22/11/2022).

BANGKAPOS.COM - Prediksi Skor Polandia vs Arab Saudi'> Polandia vs Arab Saudi, Head to Head dan Susunan Pemain di Piala Dunia 2022.

Sukses menumbangkan Argentina di Piala Dunia Qatar, Arab Saudi akan berhadapan dengan Timnas Polandia pada laga lanjutan Grup C.

Arab Saudi vs Polandia akan bertanding pada, Sabtu (26/11/2022), Pukul 20.00 WIB.

Arab Saudi sukses menjadi pimpinan klasemen sementara grup C Piala Dunia 2022, sedangan Polandia berada di posisi kedua.

Polandia dan Arab Saudi akan saling berhadapan di Education City Stadium.

Dilansir dari The Hard Tackle, Arab Saudi berambisi untuk meraih satu tiket 16 besar Piala Dunia 2022 lebih awal dengan kemenangan atas Polandia.

Arab Saudi menantang segala rintangan untuk melakukan kejutan terbesar dalam sejarah Piala Dunia.

Mereka mengejutkan dunia sepak bola saat mereka membantai raksasa Argentina yang diperkuat Lionel Messi.

Baca juga: Daftar Top Skor Piala Dunia 2022, Kapten Timnas Ekuador Enner Valencia Teratas

Arab Saudi menang 2-1 sekaligus membuat rekor Argentina tak terkalahkan 36 pertandingan terhenti.

Striker timnas Argentina Lionel Messi tampak lesu dan pemain timnas Arab Saudi sujud syukur setelah pertandingan Grup C Piala Dunia 2022 Qatar di Stadion Lusail, Lusail, utara Doha, Selasa (22/11/2022) (AFP/Odd ANDERSEN)

Hasilnya berarti Grup C telah berbalik arah, dengan Arab Saudi saat ini bertengger di puncak.

Membuka kemungkinan bahwa tim Timur Tengah dapat melaju ke babak sistem gugur di Qatar.

Pada laga Arab Saudi vs Argentina, tendangan melengkung Salem Al-Dawsari dari tepi area penalti menyelesaikan perubahan haluan yang luar biasa bagi Green Falcons.

Hal ini memberinya status pahlawan kultus di tanah airnya dan bahkan menginspirasi hari libur nasional.

Menuju pertandingan mereka melawan Polandia, kubu Arab Saudi akan merasa sangat percaya diri dan ingin membangun momentum itu.