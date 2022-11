Dayang Desa Nangka Ini Terpilih Jadi Putri Pesona Berbakat, Masih SMA Tapi Segudang Prestasi

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Ninda (18) gadis asli Desa Nangka, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baru-baru ini mengharumkan nama Bangka Belitung di kancah nasional.

Ia terpilih menjadi Putri Pesona Berbakat dalam ajang Duta Wisata Nasional di Jambi, 30 Oktober 2022 lalu.

Dayang kelahiran 16 Juli 2024 itu tak menyangka bisa meraih Putri Pesona Berbakat sebab ia merasa saingannya dari daerah lain juga bagus-bagus.

Sebelum hingga tahap ini, diakui Ninda ia juga telah melewati tahapan seleksi atau audisi ditingkat daerah.

Bahkan sebelum audisi tingkat nasional ini berlangsung, kata Ninda ia juga sudah mengikuti pra karantina yang dilakukan secara online.

"Perasaannya campur aduk, ada sedih tapi senang karena tidak sia-sia perjuangan mulai dari karantina sampai akhirnya grand final dan terpilih menjadi Putri Pesona Berbakat," sebut Ninda kepada Bangkapos.com, Minggu (27/11/2022).

Ninda gadis Desa Nangka, Bangka Selatan yang terpilih menjadi Putri Pesona Berbakat dalam ajang Duta Wisata Nasional di Jambi. (Dok/Ninda)

Diakuinya, dalam tahapan ini bukan hanya sekedar belenggak berlenggak-lenggok saja, tapi juga harus menyiapkan fisik, mental, hingga beberapa materi.

"Ini semua agar bisa menampilkan yang terbaik, jadi segala sesuatunya memang harus dipersiapkan dengan biak," tuturnya.

Mengenakan kostum karnaval tradisional kostum khas Bangka Belitung, dengan tudung saji mengisi bagian mahkota kepala membuat Ninda tampil percaya diri pada ajang Duta Wisata Nasional itu.

Ninda yang masih duduk dibangku kelas 12 di SMAN 1 Air Gegas, Bangka Selatan itu mengaku suport dari orangtua serta keluarga lah yang membuatnya selalu bersemangat.

Tidak luput juga dukungan dari para guru di sekolah dan teman-temannya. Hingga Bupati Bangka Selatan juga turut memberikan dukungan.

"Jadi Putri Pesona Wisata itu yang suka berpetualangan, dan itu Ninda suka. Jadi kedepannya juga Ninda bakal membantu pemerintah daerah untuk mensuport dan mempublukasi wisata berpotensi yang ada di daerah Ninda yaitu Bangka Selatan," jelasnya.

Diakuinya, banyak sekali destinasi wisata di Bangka Selatan yang bisa dikembangkan kemudian menjadi daya tarik wisatawan baik lokal maupun Nasional.

"Semoga Ninda bisa ikut membantu mempromosikan wisata di Bangka Selatan ini, dan ikut berpetualang di negeri kita Bangka Belitung yang indah ini," harapnya.

Selain terpilih menjadi Putri Pesona Berbakat, Ninda sebelumnya memang sudah menorehkan beberapa prestasi lainya seperti Winner Puteri Pesona Nusantara Kepulauan Babel 2022, Winner Miss Muslimah Hunt Kepulauan

Babel 2022, Best of the best Top Model Indonesia 2022, Winner Tenun Outfit Challenge Memperingati Hari Tenun 2022, Juara 2 FIS2N Seni Tari Kreasi dan, Top 10 Duta Genre Bangka Selatan 2021.

Dia ingin, anak muda di Bangka Belitung terutama didaerahnya Bangka Selatan juga dapat terus berkarya dibidangnya masing-masing.

"Ayo anak muda milenial Bangka Belitung jangan mau kalah sama daerah-daerah lain, buktikan bahwa kita juga bisa dengan bakat-bakat yang kita miliki masing-masing," ajak Ninda.

( Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)