Kapten Vincent Raditya Dikaruniai Anak dari Istri Ketiga, Ini Jenis Kelamin dan Namanya

BANGKAPOS.COM - Kapten Vincent telah dikaruniai anak dari istri ketiga pada Kamis (24/11/2022).

Kabar Fanny Margaretha, istri ketiganya melahirkan diumumkan Vincent Raditya melalui unggahan terbaru di Instagram pribadinya.

Tampak dalam potret yang dibagikan, Kapten Vincent tengah menggendong bayi.

Sementara Fanny Margaretha yang dinikahi Kapten Vincent pada Sabtu (19/11/2022) terbaring di tempat tidur rumah sakit.

Keduanya tersenyum menyambut kehadiran sang anak.

"Biar puas yaa sekalian. Ini adalah hidup dan keluarga saya "saat ini", suka atau tidak inilah masa depan saya.

Feel Free to judge anything, this is my life and my future.

Welcome to the world @avelinaraditya

24-Nov-2022

3,1 Kg & 50 cm," tulis Vincent Raditya di Instagram, Minggu (27/11/2022).

Potret Fanny Margaretha istri ketiga Kapten Vincent Raditya melahirkan pada 24 November 2022 (instagram @vincentraditya)

Unggahan serupa menyambut kedatangan buah hati juga turut diposting Fanny Margaretha dalam Instagram miliknya.

"Ga peduli kata orang ya nak. Ini hidup kita, yang penting mama dan papa sayang km sepenuh hati.

Welcome my first daughter @avelinaraditya

24-11-2022," tulis Fanny Margaretha.