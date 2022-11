Livy Renata Geram Soal Pertanyaan di Podcast Aktor ini: Mau Sampai Kapan Kita Toleransi Itu?

BANGKAPOS.COM -- Livy Renata kembali jadi sorotan publik. Kali ini bukan soal kehidupan mewahnya yang menarik untuk diulik.

Bukan juga soal penampilannya yang memesona, Livy membuat heboh lantaran secara tegas buka suara terkait seorang figur publik yang belakangan ini meresahkannya.

Ya, di akun media sosial Twitter-nya, Livy sempat mengunggah video potongan dari YouTuber Podcast Deddy Corbuzier.

Di situ, Livy menyoroti pertanyaan Deddy soal keperawanan. Livy merasa bahwa pertanyaan itu selalu diajukan Deddy kepada banyak tamu yang diundangnya.

"Keren Om Ded Semoga suatu hari ada bintang tamu yang ga dibikin uncomfortable with your questions ya," tulis Livy melalui Twitter @livyyrenata bersama video tersebut.

"Is there some kind of weird fetish you got with girls virginities? (Apakah ada fetish aneh yang kamu punya dengan keperawanan wanita) Ga Catheez, Ga Meyden semua di tanya," ungkap Livy.

Keresahan Livy pun berbuntut panjang. Dalam sebuah video YouTube Sule Production Livy dengan lantangnya mengungkapkan bahwa kebiasaan menanyakan hal yang privasi tidak boleh di normalisasi.

"Karena dia tiba-tiba nyenggol I sih. Sebenarnya dari kemarin pengin speak up kan," kata Livy Renata dikutip dari kanal YouTube Sule Production, Minggu (27/11/2022).

"Tapi kalau misalnya speak up takutnya pada bilang 'ih apaan sih orang enggak ada hubungan sama you, ngapain you speak up kan.' Tapi akhirnya dia nyenggol I, lagi," lanjutnya.

Menurutnya, penting untuk dia angkat bicara agar Deddy berhenti mempertanyakan tamu-tamu wanita dengan pertanyaan bersifat sangat pribadi.

"Ya udah I speak up aja, soalnya kalau enggak (buka suara), sampai kapan kita bakal tolerate behaviour kayak gitu," ucapnya.

Lebih lanjut Livy mengatakan, meskipun tak memiliki podcast, Livy mengaku seandainya dia memiliki podcast, dia tidak akan melontarkan pertanyaan-pertanyaan pribadi pada lawan bicaranya.

"Yang jelas enggak nanya sih mereka perawan atau enggak, atau perjaka. Mungkin tanya yang relevan, karya, mungkin ngomongin sesuatu yang lebih educational," ucap Livy.

Gadis berwajah oriental ini juga mengungkap hal yang sama di YouTube Ken We Talk Podcast.