Realisasi Penerbitan KIA di Bangka Tengah Mencapai 82 Persen, Simak Manfaat dan Keuntungannya

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Dewasa ini, mungkin belum banyak masyarakat yang mengetahui manfaat dan kegunaan Kartu Identitas Anak (KIA).

Padahal kartu ini sama pentingnya dengan identitas kependudukan lainnya seperti akta kelahiran dan Kartu Keluarga (KK).

Namun, belum semua masyarakat, khususnya yang berada di Kabupaten Bangka Tenga mengerti tentang manfaat dan keuntungan dari membuat KIA tersebut.

Hal itu terbukti dari data realisasi penerbitan KIA di Bangka Tengah yang belum mencapai 100 persen.

"Memang realisasi KIA kita di Bangka Tengah belum sampai 100 persen, tapi kita sudah di atas target nasional," kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Bateng, Julhasnan, Minggu (27/11/2022).

Diakuinya, realisasi penerbitan KIA di Bangka Tengah berada pada angka 82 persen, cukup tinggi di atas target nasional yakni, 65 persen.

"Sebenarnya kesadaran masyarakat untuk membuat KIA ini masih kurang, karena manfaat secara langsungnya memang belum cukup terasa," jelasnya.

Untuk itu, dalam menarik pemahaman masyarakat tentang pentingnya KIA, pihaknya bekerja sama dengan sekolah-sekolah, khususnya jenjang TK/PAUD dan SD.

"Kami meminta bantuan setiap sekolah untuk mengumpulkan data dan berkas untuk membuat KIA. Nanti kalau udah selesai dibuat, kami serahkan kartunya ke sekolah, supaya mereka yang menyerahkannya kepada anak-anak atau orangtuanya," ungkapnya.

Dia menjelaskan, KIA sendiri terbagi menjadi dua, yakni KIA untuk usia 0-5 tahun dan KIA untuk umur 5-7 tahun kurang satu hari.

"Untuk yang 0-5 tahun itu kartunya enggak menggunakan foto, sedangkan yang 5-17 tahun pakai foto," jelasnya.

Julhasnan berujar, pada hakikatnya KIA ini sangatlah penting sebagai bukti identitas anak, apalagi untuk yang masih kecil dan belum mempunyai kartu pelajar.

Lebih lanjut, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya KIA, pihaknya menerapkan sistem pelayanan All In One.

"Jadi kalau ada masyarakat yang mengurus data kependudukan ke Dukcapil, maka petugas kami yang akan menanyakan data kependudukan apa saja yang belum dimiliki biar sekalian dibuatkan, termasuk KIA," ujarnya.

Selain itu, Julhasnan menuturkan bahwa Pemerintah Provinsi Bangka Belitung pun telah menjalin kerjasama kepada sejumlah pihak untuk mendorong kesadaran masyarakat membuat KIA.

Salah satunya adalah dengan memberikan potongan harga atau diskon tiket masuk di Waterboom Pasir Padi Bay Pangkalpinang bagi anak-anak yang memiliki KIA.

"Kemudian di Waterboom Tirtonirmolo Desa Terentang, Koba dan ada juga (kerjasama-red) dengan toko buku Gramedia Pangkalpinang dan itu berlaku se-Provinsi Babel. Kemungkinan nantinya akan semakin banyak area-area publik yang bisa diakses dan mendapatkan potongan harga kalau ada KIA," pungkasnya.(Bangkapos.com/Arya Bima Mahendra)