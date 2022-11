Prediksi Skor Brasil vs Swiss, Head to Head dan Susunan Pemain Piala Dunia 2022, Kick Off 23.00 WIB

Timnas Brasil aka menghadapi Timnas Swiss di Stadion 974 (Rass Abou Aboud), Doha, Qatar, Senin (28/11/2022) pukul 23.00 WIB. Artikel ini menyajikan susunan pemain, formasi tim, head to head, dan link live streaming Brasil vs Swiss.

BANGKAPOS.COM - Prediksi Skor Brasil vs Swiss, Head to Head dan Susunan Pemain Kedua Tim di Piala Dunia 2022, Kick Off 23.00 WIB

Inilah prediksi susunan pemain Brazil dan Swiss, head to head hingga skor di piala dunia 2022 Qatar.

Buat para fans, Brazil akan bermain malam ini melawan Swiss pada matchday kedua Grup G Piala Dunia 2022.

Adapun pertemuan Brasil vs Swiss di Piala Dunia 2022 Qatar ini akan berlangsung, Selasa (29/11/2022), Pukul 23.00 WIB.

Pada pertandingan kali ini, Brasil akan mengincar tempat di Babak 16 Besar Piala Dunia 2022 ketika mereka menghadapi Swiss di Stadium 974 Qatar.

Penyisihan grup Piala Dunia 2022 akan mencapai puncaknya pada pertengahan pekan mendatang.

Namun sebelum fase terakhir pertandingan dimulai, tirai akan dibuka pada Matchday 2 pada dan Brasil akan memiliki kesempatan untuk mencapai babak 16 besar Piala Dunia 2022.

Dilansir dari The Hard Tackle, Senin (28/11/2022), Brasil memasuki Piala Dunia 2022 Qatar sebagai salah satu favorit pra-turnamen.

Dan performa solid berlanjut pada hari Kamis saat skuad berjuluk Selecao mengalahkan Serbia 2-0 di Stadion Lusail.

Sementara pasukan Tite tidak tampil maksimal, hasil tersebut memperpanjang kemenangan mereka menjadi delapan pertandingan, meski harus dibayar mahal cederanya Neymar.

Di sisi lain, Swiss datang ke Qatar sebagai kuda hitam potensial untuk mengangkat Trofi Jules Rimet.

Dan sementara Nati tidak terlihat lancar sama sekali pada hari Kamis, mereka meraih kemenangan 1-0 atas Kamerun.

Hasil tersebut membuat tim besutan Murat Yakin berada di posisi yang sehat untuk mencapai babak 16 besar.

Brasil dan Swiss terakhir bentrok di Piala Dunia 2018.