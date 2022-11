Rekomendasi Film Bioskop Terbaru Tayang Bulan Desember, Ada Avatar The Way of Water

Avatar: The Way of Water

BANGKAPOS.COM - Inilah rekomendasi film bioskop terbaru yang akan tayang bulan Desember 2022.

Film- film ini segera tayang bulan Desember di Bes Cinema Pangkalpinang.

Dirangkum Bangkapos.com, simak sinopsis film di antaranya ada Avatar.

Puss In Boots

Film Puss In Boots: The Last Wish (handover)

Film lanjutan Puss in Boots dengan petualangan serunya akan kembali sapa penggemar.

Animasi spin-off dari film Shrek ini hadir sebelas tahun setelah film pertama yang dirilis pada tahun 2011.

Kucing oranye berkekuatan fisik super dan jago mengendalikan pedang, akan hadir dengan judul Puss in Boots: The Last Wish.

Sesuai dengan judulnya, Puss in Boots kali ini akan dihiasi alur soal mempertahankan nyawa yang sisa satu.

Seperti dilansir dari trailer Puss in Boots: The Last Wish, pahlawan berbulu ini akan menyelamatkan kota kecilnya di San Ricardo dari seorang musuh besar.

Petualanganya itu akan membuatnya pertaruhkan satu nyawa yang tersisa dimiliki.

Puss sudah menghabiskan hidup dengan delapan nyawanya lebih dulu, kini perjuangan terakhir untuk nyawanya yang kesembilan.

Trailer tersebut juga memberikan gambaran kepada penonton tentang karakter mana yang akan kembali untuk sekuelnya, dan siapa musuh baru Puss nantinya.

Violent Night

Film Bioskop Violent Night (Ig/@bioskop)

Film ini mengikuti keluarga kaya yang disandera selama Natal, dan tepat ketika semuanya tampak putus asa, Santa mampir. Dia tidak periang seperti dulu, dan ketika dia melihat orang-orang di daftar