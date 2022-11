Prediksi Skor Belanda vs Qatar, Kick Off Pukul 22.00 WIB, Head to Head,Susunan Pemain di Piala Dunia

BANGKAPOS.COM - Prediksi Skor Belanda vs Qatar, Kick Off Pukul 22.00 WIB, Head to Head hingga Susunan Pemain di Piala Dunia 2022.

Pada pertandingan matchday ketiga Grup A Piala Dunia 2022 Qatar, akan mempertemukan tuan rumah dan Belanda.

pada pertandingan ini Belanda berjuang memastikan satu tiket ke 16 besar.

Sementara, Qatar hanya menjadikan laga kontra Belanda di Grup A Piala Dunia 2022 sebagai pertandingan hiburan.

Pasalnya, Qatar meski bertindak sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022 sudah dipastikan tersingkir.

Prediksi Skor Belanda vs Qatar, Head to Head, Line Up dan Profil Timnasnya di Piala Dunia 2022 (vidio.com)

Pertemuan Belanda vs Qatar di Grup A Piala Dunia 2022 akan berlangsung, Selasa (29/11/2022), Pukul 22.00 WIB

Dilansir dari 90min, Senin (28/11/2022), Belanda akan mengamankan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2022 dengan menghindari kekalahan melawan Qatar.

Kekalahan berturut-turut dari dua pertandingan pembukaanmembuat Qatar tersingkir dari Piala Dunia 2022.

Catatan yang cukup buruk bagi Qatar sebab menjadi tuan rumah yang tersingkir pada tahap lebih awal daripada negara tuan rumah lainnya.

Qatar memiliki satu kesempatan terakhir untuk memulihkan harga diri.

Tetapi menghadapi tugas yang sulit untuk menjatuhkan Belanda asuhan Louis van Gaal.

Di Grup A Piala Dunia 2022 tim-tim yang tergabung yakni tuan rumah Qatar, Timnas Belanda, dan juga Ekuador serta Senegal.

Setelah matchday kedua berakhir di Grup A sementara yang memimpin klasemen yakni Belanda dengan empat poin.

Lalu disusul Ekuador juga empat poin.