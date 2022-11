Prediksi Skor Senegal vs Ekuador, Head to Head, Susunan Pemain Piala Dunia Qatar, Kick Off 22.00 WIB

Timnas Ekuador akan menghadapi Timnas Senegal pada matchday ketiga Grup A Piala Dunia 2022, Selasa (29/11/2022) dini hari pukul 02.00 WIB. Artikel ini menyajikan susunan pemain, formasi tim, head to head dan link live streaming pertandingan Ekuador vs Senegal.

BANGKAPOS.COM - Prediksi Skor Senegal vs Ekuador, Head to Head, Susunan Pemain di Piala Dunia Qatar Kick Off 22.00 WIB.

Laga lanjutan Piala Dunia 2022 di Qatar malam ini akan mempertemukan Ekuador vs Senegal.

Pertandingan penentu di grup A antara Ekuador vs Senegal ini akan berlangsung, Selasa (29/11/2022), Pukul 22.00 WIB.

Kedua tim membutuhkan kemenangan untuk memastikan tiket ke 16 besar.

Di Grup A Piala Dunia 2022 tim-tim yang tergabung yakni tuan rumah Qatar, Timnas Belanda, dan juga Ekuador serta Senegal.

Setelah matchday kedua berakhir di Grup A sementara yang memimpin klasemen yakni Belanda dengan empat poin.

Lalu disusul Ekuador juga empat poin.

Timnas Ekuador melakukan selebrasi usai mereka mencetak gol dalam pertandingan sepak bola Grup A Piala Dunia 2022 antara Qatar dan Ekuador di Stadion Al-Bayt di Al Khor, utara Doha, Qatar, Minggu (20/11/2022) waktu setempat yang akhir pertandingan dimenangkan oleh Ekuador dengan skor 2-0 atas Qatar (AFP/MANAN VATSYAYANA)

Kemudian Senegal menempati peringkat ketiga dengan tiga poin.

Sedangkan Qatar menjadi penghuni juru kunci dan dipastikan tak bisa lagi melaju ke babak selanjutnya lantaran belum mengoleksi poin sejauh ini.

Ini artinya di Grup A ada tiga tim yang berebut dua tiket babak 16 besar Piala Dunia 2022 Qatar.

Dilansir 90min, Senin (28/11/2022), Senegal dan Ekuador tentu akan berjuang mati-matian.

Sebab kedua negara ini harus mengabaikan hasil dari Belanda vs Qatar lantara pada laga tersebut besar kemungkinan The Orange keluar sebagai pemenang.

Bagi Senegal bermain imbang adalah hasil yang akan membuat juara Piala Afrika 2022 ini tersingkir.

Sedangkan Ekuador tentu berharap minimal tak mengalami kekalahan.