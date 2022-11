UPDATE Hasil Pertandingan Piala Dunia 2022 Senin 28 November, Brasil Lolos ke Babak 16 Besar

BANGKAPOS.COM, - Skor akhir pertandingan di putaran kedua babak penyisihan grup di Piala Dunia 2022 Qatar, Senin (28/11/2022).

Pertandingan digelar dari pukul 02.00 WIB.

Pertandingan pertama mempertemukan dua raksasa sepakbola eropa, Spanyol vs Jerman.

Pertandingan kedua Kamerun vs Serbia, pertandingan ketiga Korea Selatan vs Ghana dan pertandingan ketiga Brasil vs Swiss.

Hasil akhir pertandingan Brasil vs Swiss dengan skor 1 - 0 memastikan Brasil lolos di babak penyisihan grup G dan melaju ke babak 16 besar.

Sedangkan, Selasa (29/11/2022) mempertandingkan Portugal vs Uruguay dari Grup H.

Siaran langsung pertandingannya digelar pukul 02.00 WIB.

Sekengkapnya berikut Skor Akhir Pertandingan Babak Penyisihan Grup Matchday 2, Piala Dunia 2022, Senin (28/11/2022) dn Selasa (29/11/2022).

Grup E: Pukul 02.00 WIB

Skor Akhir Spanyol vs Jerman : 1 - 1

Daftar Pencetak Gol

Spanyol: Alvaro Morata (62"

Jerman: Niclas Fuellkrug (84")

Grup G: 17.00 WIB

Skor Akhir Kamerun vs Serbia : 3 - 3

Daftar Pencetak Gol