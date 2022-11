Kinerja APBN hingga Kuartal III Tahun 2022

Oleh: Muhammad Ridha - Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Pangkalpinang

TAHUN 2022, pandemi Covid-19 global makin terkendali, termasuk di Indonesia. Makin banyak negara yang menyatakan pandemi telah berakhir. Namun di sisi lain, prospek perekonomian global terus melemah. Harga komoditas global masih volatile dan cenderung tinggi meski terdapat peningkatan demand pasca-pandemi. Hal ini disebabkan peningkatan demand tersebut tidak diikuti dengan perbaikan pada sisi supply.

Kondisi demikian makin serius dengan adanya perang yang berkepanjangan. Selain itu, tekanan inflasi yang masih tinggi mendorong pengetatan kebijakan moneter di banyak negara dan berpotensi meningkatkan cost of fund dan pengetatan likuiditas global serta dapat menyebabkan terjadinya resesi di beberapa negara.

Pemulihan Ekonomi Domestik

Indonesia terus berupaya agar pemulihan ekonomi domestik terus berlanjut di tengah perlambatan ekonomi dunia. Pertumbuhan ekonomi kuartal III diperkirakan masih cukup kuat, didukung konsumsi rumah tangga dan ekspor yang diperkirakan menjadi penopang utama. Purchasing Manufacture Index (PMI) Indonesia meneruskan akselerasi di tengah kontraksi dan pelemahan manufaktur di negara-negara besar, seperti Eropa, Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan masih akan tumbuh lebih baik di tahun 2022, sejalan dengan proyeksi yang dilakukan oleh lembaga internasional seperti ADB (5,4 persen), IMF (5,3 persen), Bloomberg (5,2 persen), dan Bank Dunia (5,1 persen).

Belanja negara tumbuh, namun perlu tetap terus diakselerasi. Pengelolaan fiskal yang inklusif dan prudent di tengah kondisi kenaikan suku bunga dan pelemahan nilai tukar, mendorong penurunan kebutuhan pembiayaan, APBN 2022 berkinerja baik, namun berbagai ketidakpastian dan risiko akibat tekanan global harus diwaspadai dan dimitigasi. Dari sisi eksternal, kinerja neraca perdagangan terus melanjutkan surplus, yaitu pada bulan September surplus sebesar USD4,99 miliar, didukung peningkatan ekspor komoditas khususnya batu bara dan CPO. Ekspor dan impor bulan September 2022 tumbuh positif di mana ekspor tumbuh 20,28 persen (year on year) dan impor tumbuh 22,02 persen (year on year).

Perkembangan Pasar Keuangan Domestik

Perkembangan pasar keuangan domestik terdampak volatilitas global. Kebijakan the Fed (AS) berdampak pada arus keluar dari emerging market, termasuk di Indonesia. Meski demikian, portofolio investor global masih overweight terhadap obligasi Indonesia. Selain itu, dari segi kepemilikan, SBN masih didominasi oleh perbankan dan BI, sementara itu porsi kepemilikan asing turun secara bertahap sejak akhir 2019 (38,57 persen) ke angka 14,09 persen per 18 Oktober 2022. Kinerja pasar SBN domestik masih lebih baik dibandingkan kinerja surat utang negara lain, ditunjukkan dengan posisi yield Indonesia yang masih cenderung moderat.

Kinerja Belanja Negara

APBN hadir di masyarakat melalui belanja negara dan pembiayaan investasi yang terakselerasi. Realisasi belanja negara hingga akhir September 2022 mencapai Rp1.913,9 triliun atau 61,6 persen dari target APBN sesuai Perpres 98/2022 (pagu). Melalui belanja negara, APBN sebagai shock absorber berupaya menjangkau dan melindungi seluruh masyarakat dan mendorong pemulihan ekonomi.

Kerja keras APBN melalui belanja negara didukung oleh program pemulihan ekonomi dan upaya untuk menjaga dampak adanya ketidakpastian. Realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) sampai September 2022 mencapai Rp1.361,2 triliun (59,1 persen dari pagu). Belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp674,4 triliun (71,3 persen dari pagu), utamanya dimanfaatkan untuk penyaluran berbagai bansos dan program PEN ke masyarakat; pengadaan peralatan/mesin, jalan, jaringan, irigasi; belanja pegawai termasuk THR dan gaji ke-13; dan kegiatan operasional K/L. Sementara itu, realisasi belanja non-KL mencapai Rp686,8 triliun (50,7 persen dari pagu) utamanya didukung penyaluran subsidi, kompensasi BBM dan listrik, dan pembayaran pensiun (termasuk THR dan pensiun ke-13) serta jaminan kesehatan ASN.

Peran APBN sebagai shock absorber di tengah peningkatan dampak risiko global juga ditunjukkan oleh penyaluran program perlindungan sosial tambahan, yaitu berupa bantuan langsung tunai BBM (BLT BBM), bantuan subsidi upah (BSU), dan dukungan APBD yang telah terealisasi sebesar Rp11,9 triiliun per akhir September. Bantuan tambahan tersebut melengkapi program perlinsos yang sudah ada sebelumnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, BLT minyak goreng, bantuan tunai PKL WN, subsidi bunga KUR, dan BLT desa. Pemberian bantuan tambahan tersebut ditujukan untuk memberi manfaat lebih besar dan efektif bagi masyarakat bawah, serta agar dampak peningkatan risiko global tidak dirasakan terlalu dalam.

Sementara itu, realisasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sampai 30 September 2022 mencapai Rp552,7 triliun atau 68,7 persen dari pagu, tumbuh 2,1 persen (year on year). Kinerja penyaluran TKDD dipengaruhi kondisi sebagai berikut: (i) penyaluran DBH reguler yang lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu; (ii) kepatuhan pemerintah daerah yang lebih baik dalam menyampaikan syarat salur; dan (iii) penyaluran DID tahap I sebesar 50 persen telah disalurkan seluruhnya, namun masih lebih kecil dari tahun lalu karena pagu alokasi DID tidak sebesar tahun lalu.

Alokasi PC-PEN tahun 2022 terdiri dari penanganan kesehatan sebesar Rp122,54 triliun, perlindungan masyarakat Rp154,76 triliun, dan penguatan pemulihan ekonomi Rp178,32 triliun. Realisasi PC-PEN hingga 14 Oktober 2022 mencapai Rp240,8 triliun atau 52,9 persen dari total alokasi Rp455,62 triliun, meliputi: a) Kesehatan Rp40,6 triliun; b) Perlinmas Rp109,3 triliun; dan c) Penguatan pemulihan ekonomi Rp90,9 triliun.