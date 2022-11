Momentum Hari Libur Sekolah, Kampung Inggris Babel Bakal Gelar Program G20  

BANGKAPOS.COM , BANGKA - Inovasi serta semangat edukasi. Mungkin itulah yang diusung oleh Kampung Inggris Bangka Belitung dalam pengembangannya.

Tak hanya menyediakan tempat belajar asyik serta metode pembelejaran menyenangkan saja. Kali ini lembaga kursus yang lagi hits di Kota Pangkalpinang ini akan memberikan diskon unik bagi para siswa dan umum

Di mana pada momen liburan semester ini Kampung Inggris Babel menyelenggarakan Program G20 Spesial Holiday Goes to Kampung Inggris Babel and Get 20 persen Diskon dari pendaftaran sebesar Rp150.000.

Program G20 juga akan dikemas dalam bentuk English Camp yang diikuti oleh 20 siswa untuk meningkatkan speaking therapy peserta didik.

Owner Kampung Inggris Babel, Yakop Umar menyebutkan, hal ini menjadi momen terbaik buat Kampung Inggris Babel dan peserta didik untuk meningkatkan skil Berbahasa Inggris.

"Tentunya ini menjadi keunikan dan inovasi tersendiri dari Kampung Inggris Babel," ucap Yakop kepada Bangkapos.com Rabu (30/11/2021) siang.

Menurutnya Program G20 ini berangkat pada keikusertaan Indonesia yang menjadi tuan rumah G20 di mana pemimpin-pemimpin dari berbagai negara datang untuk mewujudkan pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, seimbang dan inklusif.

Kemudian momentum ini dikemas oleh Kampung Inggris Babel dalam bentuk diskon biaya kursus, namun dengan fasilitas yang tak kalah lengkapnya.

"Seperti kita ketahui bersama dalam program pemerintah G20 Indonesia Tentunya ini menjadi momen terbaik buat kita untuk mempersiapkan Bahasa Dunia yaitu Bahasa Inggris," ujarnya.

Kata Yakop, dalam Program G20 ini, pihaknya akan memberikan berbagai fasiltas terbaik seperti sertifikat, modul pembelajaran, public speaking class, speaking therapy.

Oleh karena itu, tunggu apalagi silahkan daftarkan diri untuk mengikuti program G20 ini. Program akan dimulai Tanggal 1 Desember 2022 mendatang dengan kuota yang terbatas.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Yakop di 085381972008. ( Bangkapos.com/Akhmad Rifqi Ramadhani)