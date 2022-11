Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2022, BI Bangka Belitung Optimis Mampu Hadapi Tahun 2023

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2022 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Rabu (30/11/2022) disaksikan secara live streaming di Bank Indonesia kantor perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kegiatan yang merupakan puncak high level event Bank Indonesia yang telah diselenggarakan secara rutin sejak tahun 1969 itu juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sederet menteri serta bankir dan pelaku dunia usaha lainnya.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan lima persoalan yang membuat ekonomi global kacau balau tahun ini dan ke depannya.

Menurut Perry, Indonesia perlu mewaspadai lima hal, yang terutama datang dari prospek ekonomi global.

Pertama, pertumbuhan ekonomi yang menurun, kedua, inflasi sangat tinggi atau high inflation karena harga energi dan apangan global, ketiga, suku bunga tinggi, keempat, fenomena strong dolar atau dolar AS yang sangat kuat, dan terakhir adalah cash is the king.

"Semua pihak bersama Insyaallah, Tuhan, menghendaki ekonomi Indonesia pada 2023 dan 2024 akan menunjukkan ketahanan dan kebangkitan," kata Perry dalam sambutannya.

BI meyakini pertumbuhan akan cukup baik 4,5-5,3 persen pada 2023 dan meingkat 4,7-5,5% pada 2024.

Persoalan lain adalah perang dagang antara China dan Amerika Serikat (AS) yang masih berlanjut. Per ekonomian China yang melambat juga menjadi kekhawatiran banyak negara di dunia.

Maka dari itu, semua pihak harus bersiap menghadapi situasi stagflasi di dunia, bahkan resflasi.

"Risiko stagflasi dan bahkan resflasi menjadi risiko global," terang Perry.

Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2022 di lantai 4 kantor perwakilan Bank Indonesia Bangka Belitung yang menyaksikan secara langsung acara di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Rabu (30/11/2022).

Plt Kepala Perwakilan Bank Indonesia Bangka Belitung, Agus Taufik menegaskan, untuk menghadapi tantangan tahun depan yang paling penting adalah kaloborasi semua pihak.

Diakuinya, ancaman stagflasi tidak hanya terjadi di Indonesia tapi banyak negara lainnya.

"Kalau kami melihat pertumbuhan di Bangka Belitung itu masih tumbuh positif, tingakat konsumsi masyarakat kita masih tinggi, kemudian investasi oleh swasta masih positif, termasuk pemerintah dikekuatan APBD nya masih positif," jelas Agus kepada awak media usai Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2022, Rabu (30/11/2022).

Agus Optimis, kedepan Bangka Belitung akan mampu melewati badai yang sedang berlangsung. Dengan kunci kaloborasi dan bekerjasama dengan seluruh steakholder.