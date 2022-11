BANGKAPOS.COM - Prediksi Skor Prancis vs Tunisia, Kick Off Pukul 22.00 WIB, Cek Head to Head Serta Susunan Pemain di Piala Dunia 2022 Qatar.

Tergabung di grup D Piala Dunia Qatar, Timnas Prancis akan berhadapan dengan Tunisia.

Pertandingan kedua tim akan berlangsung hari ini, Rabu (30/11/2022), Pukul 22.00 WIB

Meski masih bermain lawan Tunisia, Prancis sudah memastikan tiket ke 16 besar Piala Dunia 2022 Qatar.

Raihan tiket 16 besar ini tak lepas dari kemenangan saat melawan Australia dan Denmark.

Mereka tahu saat mereka menghindari kekalahan menghadapi Tunisia, dan tentu saja walaupun kalah Prancis akan tetap melaju ke 16 besar Piala Dunia 2022.

Timnas Prancis akan berhadapan dengan Timnas Tunisia di laga terakhir babak penyisihan Grup D Piala Dunia 2022 pada Rabu (30/11/2022) pukul 22.00 WIB. Artikel ini menyajikan prediksi susunan pemain, formasi tim, head to head dan link live streaming duel Prancis vs Tunisia. (Freepik.com)

Namun di sisi lain, segalanya jauh lebih rumit untuk Tunisia.

Tim Afrika utara harus menang untuk tetap bertahan di turnamen dan akan menempati posisi kedua jika pertandingan antara Australia dan Denmark berakhir imbang.

Inilah yang perlu Anda ketahui tentang laga Prancis vs Tunisia.

Tempat dan waktu Pertandingan

Lokasi: Al Rayyan, Qatar

Stadion: Stadion Kota Pendidikan

Tanggal: Rabu 30 November 2022

Waktu kick-off: 15:00 GMT / 10:00 ET / 07:00 PT (22.00 WIB)