Tudingan Arawinda Kirana Rebut Suami Amanda Zahra Dijawab Agensi, Tanktop Ungu Kembali Dibahas

BANGKAPOS.COM - Agensi yang menaungi Arawinda Kirana, KITE Entertainment buka suara soal tuduhan yang menyeret aktrisnya.

Lewat akun Instagram, KITE Entertainment membantah tuduhan pelakor kepada Arawinda dalam rumah tangga Amanda Zahra dan Guiddo Purba

Aktris yang dikenal sebagai pemeran utama Yuni itu belakangan memang disebut-sebut merebut suami Amanda Zahra.

Dalam keterangan resminya, KITE Entertainment mencoba memberi tahu apa yang terjadi.

"Maraknya kembali teror dan cyber attack terhadap talent kami, Arawinda Kirana, tidak bisa dibiarkan terus dan perlu diluruskan," buka keterangan KITE Entertainment dalam Instagramnya dilihat Bangkapos.com, Rabu (30/11/2022).

KITE Entertainment kemudian menjelaskan kronologis dari perkenalan Arawinda dan suami Amanda Zahra, Guiddo Purba.

Dijelaskan bahwa awalnya Arawinda merupakan client dari Guiddo yang berprofesi sebagai dokter.

"Talent kami bertemu pria ini pada tanggal 12 April 2022, saat dia bersama temannya mengambil "pair package" atau paket berdua di gym untuk talent development yang membutuhkan serangkaian sesi dan assesment, sehingga terjalin komunikasi intens antara talent kami dengan pria ini seputar kesehatan dan workout plan. Saat itu kami melihat pria ini selalu menunjukkan sikap sopan dan ramah, sehingga memberi kesan yang baik," jelas KITE entertaintment.

Dikatakan bahwa Arawinda kemudian diajak Guiddo untuk makan malam, di saat itulah pria beristri itu menangis soal rumah tangganya ke Arawinda.

Berawal dari tempat curhat, Arawinda kemudian mendapat perhatian lebih dan semakin berhubungan jauh dari client dan dokter.

Diklarifikasi oleh agensi tersebut bahwa Arawinda sudah mencoba untuk menolak hubungan lebih mereka. Namun pria itu masih saja menghubunginya hingga memberi perhatian lebih.

"Menyadari tindakan pria tersebut tidak benar karena masih berkeluarga, talent kami memberikan respons tegas bahwa dia hanya sebatas teman curhat dan mendukung keluarga pria tersebut supaya utuh kembali dengan mengatakan "Whatever it is, I will always root for the right thing. And that is that I'll always support your family" (chat masih tersimpan)," tulisnya.

"Permintaan untuk mengakhiri perhatian berlebihan ini sudah pernah disampaikan oleh talent kami, tetapi pria tersebut tetap melanjutkan love bombing dan menuliskan chat," sambungnya.

CEO KITE Entertainment, Chicco Jeriko kemudian mengajak pria itu bertemu pada 23 Juni 2022.