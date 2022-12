Cegah Penipuan Berkedok Penggalangan Dana, Dinsos PMD Babel dan Dinsos PMD Bangka Gelar Sosialisasi

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos PMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Dinsos PMD Kabupaten Bangka melaksanakan sosialiasi Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) dan Undian Gratis (UGB).

Kegiatan ini merujuk pada Undang-undang Pengumpulan Uang dan Barang No. 09 Tahun 1961 dan Permensos No. 08 tahun 2021. Untuk Undian Gratis Berhadiah Nomor 22 Tahun 1954 dan Permensos No. 4 Tahun 2021.

Kepala Dinsos PMD Bangka Belitung Budi Utama melalui Subkoordinator Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial, Ismail Permana, mengemukakan, kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat, sekaligus menjadikan duta informasi di tengah-tengah masyarakat.

"Ke depannya, kami harap masyarakat tidak semau-maunya melakukan pengumpulan uang dan barang, tetapi ada aturan dari pemerintah untuk mengurus perizinannya," ucapnya kepada Bangkapos.com Kamis (1/12/2022) siang.

Menurutnya, pascagempa di Cianjur Jawa Barat, banyak sekali yayasan maupun organisasi sosial di Bangka Belitung yang menggalang dana.

Oleh karena itu, untuk memastikan agar penggalangan dana tersebut dapat dipertanggungjawabkan, pihaknya meminta agar yayasan atau organisasi sosial dan instansi lainnya dapat mengurus izinnya terlebih dahulu kepada pemangku kewenangan. Misalnya Dinsos PMD kabupaten/kota setempat maupun provinsi.

"Jangan lupa mengurus izin, sebab semua hal memiliki aturan. Sehingga melalui aturan tersebut dapat melindungi niat baik masyarakat yang sudah membantu agar bantuan yang diberikan benar-benar disampaikan kepada sasaran," ujarnya.

Izin tersebut juga berfungsi agar penggalangan dana tidak digunakan sebagai kepentingan pribadi peyelenggara dan meminimalisir terjadinya penipuan.

"Maka penyelenggara diwajibkan memberikan laporan dan dokumentasi secara terperinci ke Dinsos kabupaten/kota yang telah memberikan izin penggalangan dana," jelasnya.

Melalui sosialisai ini, kata Ismail, pihaknya juga ingin melindungi masyarakat Bangka Belitung yang ringan tangan, serta menjadikan Bangka Belitung terdepan dalam mengatasi Penipuan berkedok pengumpulan uang dan barang beserta undian gratis berhadiah uang tidak berizin.

"Silakan urus perizinan kami siap membantu. Niat baik ini sangat mendapat perhatian dari kami agar bisa membantu kawan-kawan yang peduli terhadap saudara kita di Indonesia," ucapnya. ( Bangkapos.com/Akhmad Rifqi Ramadhani)