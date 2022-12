Kapal MV Serasi I Alami Kecelakaan di Perairan Selat Bangka, 17 Kru Berhasil Selamat

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Sebanyak 17 kru kapal MV Serasi I berhasil dievakuasi, setelah mengalami kecelakaan kapal di perairan Selat Bangka, Provinsi Bangka Belitung, Kamis (1/12/2022).

Diketahui sebelumnya Kapal MV Serasi melakukan perjalanan laut dengan rute Patimban, Provinsi Jawa Barat menuju Belawan Provinsi Sumatera Utara.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang I Made Oka Astawa mengatakan 17 kru MV Serasi I berhasil dievakuasi sekitar pukul 03.23 WIB menggunakan KM Lotus dan dibawa menuju Pelabuhan Tanjung Kalian, Muntok.

"Pada Pukul 03.23 korban MV Serasi 1 dievakuasi oleh KM Lotus dan dibawa menuju pelabuhan Tanjung Kalian Muntok dengan estimasi waktu 14:00 WIB," kata I Made Oka.

Sebelumnya melalui Command Center pada dini hari pukul 02.20 WIB menerima informasi dari Manager Operasional MV Serasi I terkait kondisi MV Serasi I pada pukul 01.09 WIB.

"Informasi dari Bapak Deo memberitahu, kapal sudah kemasukan air. Selanjutnya kapten kapal berencana akan mengkandaskan kapal tersebut dan pada pukul 01.28 WIB, Kapten Subur kembali menginformasikan bahwa kapal sudah posisi 'nungging' serta kru sudah akan menyelamatkan diri dengan lifecraft," jelasnya.

Tim gabungan melakukan evakuasi 17 kru kapal MV Serasi I setelah mengalami kecelakaan kapal di di perairan Selat Bangka, Provinsi Bangka Belitung, Kamis (1/12/2022).

Mendapatkan Informasi tersebut Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang membuka Operasi SAR Gabungan, serta memberangkatkan personel dari Unit Siaga SAR Muntok menuju lokasi kejadian dengan koordinat 2°42,370’S 105°51,263’E tepatnya di Perairan Selat Bangka.

Selain itu hadir pula sejumlah pihak yang terlibat dalam tim gabungan, diantaranya TNI Al, Polairud Direktorat, KSOP, Polair Polres Bangka Barat, BPBD Bangka Barat, Fortynine Diving Club, KKP Muntok dan Puskesmas Muntok.

Sementara itu berikut 17 kru yang berhasil dievakuasi:

1. Capt Subur: Nakhoda

2. M.Aksa: Chief Officer

3. Asep Deding: Second Officer

4. Wahyudi: Third Officer

5. Salmon: KKM

6. Domago: Second Engineer

7. Wahyu Romadon: Third Engineer

8. Adriyan Feri: Fourth Engineer

9. Imran Adam: Bosun

10. Julianus: Juru Mudi

11. Bagas: Juru Mudi

12. Ilham: Juru Mudi

13. Awal: Mandor

14. Yohanis: Oiler

15. Bayu: Oiler

16. Sabar: Koki

17. Muhibut: Pelayan

( Bangkapos.com/Rizky Irianda Pahlevy)