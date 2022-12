Kapal MV Serasi I Tenggelam di Perairan Selat Bangka, 17 Kru Dievakuasi ke Pelabuhan Tanjung Kalian

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Sebanyak 17 kru kapal MV Serasi I selamat bakal dievakuasi ke Pelabuhan Tanjungkalian, Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka, Kamis (1/12/2022).

Kapal dengan rute Patimban, Provinsi Jawa Barat menuju Belawan Provinsi Sumatera Utara, mengalami kecelakaan dan tenggelam di Perairan Selat Bangka, Kabupaten Bangka Selatan, Kamis (1/12/2022) dinihari.

"Infonya kapal ini bermuatan mobil, tapi belum pasti. Kapal menuju Medan terjadi kecelakaan dan tenggelam di Perairan Selat Bangka. Semua 17 kru selamat dan akan dibawa ke Pelabuhan Tanjungkalian. Estimasi sampai pukul 11.30 WIB," ungkap Komandan Tim Abur Rohman Sidik, saat dikonfirmasi, Kamis (1/12/2022).

Saat ini, Tim SAR Gabungan masih melakukan evakuasi terhadap 17 kru kapal MV Serasi I yang dikabarkan selamat.

Sebelumnya, Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang membuka Operasi SAR Gabungan, serta memberangkatkan personel dari Unit Siaga SAR Muntok menuju lokasi kejadian dengan koordinat 2°42,370’S 105°51,263’E tepatnya di Perairan Selat Bangka.

Selain itu hadir pula sejumlah pihak yang terlibat dalam tim gabungan, diantaranya TNI Al, Polairud Direktorat, KSOP, Polair Polres Bangka Barat, Bpbd Bangka Barat, Fortynine Diving Club, Kkp Muntok dan Puskesmas Muntok.

Tim gabungan melakukan evakuasi 17 kru kapal MV Serasi I setelah mengalami kecelakaan kapal di di perairan Selat Bangka, Provinsi Bangka Belitung, Kamis (1/12/2022). (Dok/Basarnas Bangka Belitung)

Daftar Crew MV Serasi I yang dikabarkan Selamat.

1. Capt Subur: Nakhoda

2. M.Aksa: Chief Officer

3. Asep Deding: Second Officer

4. Wahyudi: Third Officer

5. Salmon: KKM

6. Domago: Second Engineer

7. Wahyu Romadon: Third Engineer

8. Adriyan Feri: Fourth Engineer

9. Imran Adam: Bosun

10. Julianus: Juru Mudi

11. Bagas: Juru Mudi

12. Ilham: Juru Mudi

13. Awal: Mandor

14. Yohanis: Oiler

15. Bayu: Oiler

16. Sabar: Koki

17. Muhibut: Pelayan

(Sumber : Basarnas Babel)

( Bangkapos.com/Yuranda)