BPP Riau Silip Tawarkan Aneka Sayuran Murah di Pasar Tani, Jantung Pisang Paling Laku

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Riau Silip menawarkan berbagai macam produk hasil pertanian, seperti aneka sayuran dan buah-buahan, untuk dijual di Pasar Tani di halaman Kantor Bupati Bangka, Jumat (2/12/2022).

Salah satu yang menjadi favorit dan diserbu ibu-ibu usai kegiatan Senam Bersama, yakni sayuran jantung pisang.

Selain harganya cukup murah hanya Rp2.000 per buah, juga termasuk sayuran langka dan enak rasanya.

Stan Pasar Tani BPP Kecamatan Riau Silip juga menjajakan buah pepaya Rp5.000 per buah, buah jambu citra Rp6.000 per kantong plastik, aneka buah pisang Rp10.000-Rp15.000 per sisir.

Juga ada sayuran oyong/kisi-kisi Rp5.000 per 2 buah (0,5 kg), kucai Rp5.000 per ikat, petai Rp10.000 per ikat, bumbu dapur cabai kecil Rp6.000 per kantong, Laos Rp5.000 per kantong.

Koordinator penyuluh pertanian Kecamatan Riau Silip, Sarwo Edi, mengatakan, produk pertanian yang dijual ini berasal dari desa-desa di Kecamatan Riau Silip.

"Kita mengandalkan hasil tanaman pangan, holtikultura dan juga perkebunan," kata Edi.

Sedangkan penghasilan masyarakat di sektor perkebunan yakni kelapa sawit, karet, kelapa dan lainnya.

"Untuk tanaman pangan, beberapa desa juga sudah menanam padi sawah dan sawah tadah hujan atau padi ladang, ada juga tanaman jagung," imbuhnya.

Untuk tanaman sayuran, buah, dan hortikultura, banyak dihasilkan dari Desa Cut dan sekitarnya.

Sementara tanaman pangan seperti padi, banyak ditanam di Desa Pangkalniur, Berbura, Banyuasin dan sekitarnya.

"Untuk tanaman padi ladang saat ini sudah panen, sedangkan untuk padi sawah saat ini ada yang masih penyiapan lahan karena musim hujan. Untuk sawah daerah belum tanam tapi sawah daerah tinggi sudah mulai tanam lagi," jelasnya. ( Bangkapos.com /Edwardi)