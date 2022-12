Freepik.com

Laga pamungkas Grup G Piala Dunia 2022 mempertemukan Timnas Brasil melawan Timnas Kamerun pada Sabtu (3/12/2022) dini hari pukul 02.00 WIB. Prediksi Skor Kamerun vs Brasil, Head to Head, Line Up dan Profil Timnasnya di Piala Dunia 2022