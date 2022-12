Viral Suporter Korsel yang Fasih Berbahasa Arab di Piala Dunia 2022 Ternyata YouTuber Bernama Chomad

BANGKAPOS.COM - Sebuah video yang menunjukkan seorang suporter Korsel atau Korea Selatan fasih berbahasa Arab saat diwawancarai beberapa waktu lalu viral di media sosial.

Diketahui suporter Korsel tersebut mendapat kesempatan diwawancarai oleh Reporter AlKass Channel terkait pertandingan Korea Selatan usai dikalahkan Ghana pada Piala Dunia 2022 di Qatar 28 November 2022 lalu.

Di video yang diunggah akun TikTok @qatarliving, Kamis 1 Desember 2022, terlihat reporter dari Qatar tersebut yang sedang mewawancarai pertanyaan seputar pertandingan.

Dengan bahasa Inggris, reporter itu menyapa dan bertanya asal negara suporter itu.

"Hello, how are you? (Halo, apa kabar?)," tanya reporter Qatar tersebut.

"Hello, I'm fine thank you, (Halo, saya baik-baik saja terima kasih)," jawab sang suporter.

"Where you from? (Dari mana asalmu?)" tanya sang reporter yang kembali dijawab oleh suporter, "I'm from South Korea (Saya dari Korea Selatan)".

Setelah mengetahui pendukung tersebut dari Korea Selatan, reporter itu langsung menanyakan tanggapannya terkait pertandingan Korea Selatan melawan Ghana.

"What happened Korea with Ghana? (Apa yang telah terjadi antara Korea dengan Ghana?)," ujar reporter itu.

"Yesterday, it was so sad because lost, Ghana Won, (Kemarin, itu sangat sedih karena kalah, Ghana menang)," jawab suporter itu.

Menariknya, suporter tersebut langsung melanjutkan ujarannya dengan menyebut ungkapan dari bahasa Arab.

"But insha'Allah we'll be..." kata suporter Korsel.

Belum sempat menyelesaikan kalimatnya, sang reporter sudah lebih dulu menanyakannya apakah bisa berbicara bahasa Arab.

"Insha'Allah, do you speak Arabic?" tanya reporter itu.