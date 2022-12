Antusias Ikuti Jalan Sehat HGN ke-77, Belasan Ribu Orang Padati Halaman Kantor Bupati Bangka Tengah

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Halaman Kantor Bupati Bangka Tengah pada Minggu (4/12/2022) pagi, tampak padat dipenuhi oleh belasan ribu masyarakat mengenakan pakaian olahraga.

Mereka mengikuti kegiatan jalan sehat dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional (HGN) ke-77 yang jatuh pada 25 November 2022 lalu.

Kegiatan yang menyediakan hadiah utama berupa satu unit mobil itu, berhasil menarik antusiasme masyarakat.

Bahkan ada yang rela berangkat pagi-pagi sekali supaya tidak ketinggalan untuk mengikuti jalan sehat.

Satu di antaranya adalah Anggraini (62), yang rela berangkat pagi-pagi sekali dari rumahnya yang berada di Kelurahan Sungaiselan, Kecamatan Sungaiselan.

"Tadi kan jalan sehatnya mulai jam 6 pagi. Jadi pagi-pagi jam 4 subuh itu udah siap-siap dari rumah untuk berangkat ke Koba pakai mobil, biar enggak telat," ucap Anggraini.

Ribuan peserta mengikuti jalan sehat memperingati Hari Guru Nasional di Kabupaten Bangka Tengah, Minggu (4/12/2022). (Bangkapos.com/Arya Bima Mahendra)

Meskipun tak mendapatkan hadiah atau doorprize apapun, dirinya mengaku sangat senang karena bisa melihat suasana keramaian dan penuh suka cita itu.

Apalagi, ada berbagai macam acara hiburan yang diselenggarakan seperti senam zumba, pertunjukan tari, musik dan lain sebagainya.

"Enggak papa enggak dapat hadiah, yang penting sehat dan seru," tuturnya.

Sementara itu, Penanggung Jawab kegiatan tersebut, Bardian, mengatakan, ada sebanyak 15 ribu lembar kupon yang dicetak dalam acara jalan sehat.

"Awalnya kami mencetak sebanyak 10 ribu kupon. Terus karena antusias masyarakat yang sangat tinggi, kami tambah 5 ribu lagi," tutur Bardian.

Peserta jalan sehat menempuh rute perjalanan sepanjang kurang lebih 3,15 km, mengelilingi kompleks perkantoran Pemkab Bangka Tengah.

"Peserta kegiatan ini memang sangat membeludak. Maka dari itu, kami meminta maaf jika memang dalam pelaksanaan kegiatan ini ada hal-hal yang dirasa kurang," ucapnya.

Bupati Bangka Tengah Algafry Rahman mengatakan, kegiatan jalan sehat ini merupakan acara puncak dari rangkaian kegiatan HGN 2022 di Bangka Tengah.

"Antusias masyarakat sangat luar biasa. Belasan ribu orang berkumpul di acara jalan sehat HGN 2022 ini," kata Algafry.

Menurutnya, acara ini tercipta dengan tujuan sebagai ajang silahturahim serta meningkatkan kekompakan seluruh guru yang ada di Bangka Tengah.

Tak lupa, dirinya juga berpesan kepada para guru agar menciptakan anak didik yang lebih unggul dan lebih baik ke depannya.

"Insyahallah kegiatan HGN ini akan rutin kita laksanakan setiap tahun dan kita berharap semoga lebih meriah lagi ke depannya. Selamat Hari Guru Nasional, Guru is The Best," imbuhnya. ( Bangkapos.com/Arya Bima Mahendra)