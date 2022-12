Inggris vs Senegal Malam Ini, The Lions of Teranga Lebih Berbahaya, Preview dan Prediksi Skor Akhir

Duel Inggris vs Senegal di babak knock out Piala Dunia 2022 Qatar

BANGKAPOS.COM, - Duel Inggris vs Senegal akan tersaji di pertandingan babak 16 besar atau knockout, Piala Dunia 2022 Qatar, Senin (5/12/2022).

Siaran langsung Inggris vs Senegal mulai pukul 02.00 WIB dari Stadion Internasional Khalifa.

Pertandingan dengan sistem gugur atau knockout benar-benar menegangkan.

The Three Lions julukan Inggris yang merupakan unggulan calon juara Piala Dunia 2022 Qatar harus benar-benar bertarung habis-habisan melawan tim berjuluk The Lions of Teranga.

Sementara Senegal memang tak menargetkan untuk menjadi juara Piala Dunia 2022.

Meskipun tanpa pemain terbaiknya Sadio Mane yang cedera, Senegal menargetkan minimal seperti 2002 silam yang mencapai ke perempat final.

Dengan target ini tentunya Senegal harus menghabisi Inggris yang merupakan semifinalis Piala Dunia 2018 pada dini hari nanti.

Preview Pertandingan Inggris vs Senegal

Tim dari benua Afrika kerap tampil mengejutkan bila melawan tim-tim besar.

Hal ini juga menjadi perhatian Pelatih Timnas Inggris Gareth Southgate kepada skuadnya.

Dikutip dari FIFA.COM, Gareth Southgate mengatakan bahwa mereka tak ingin larut dengan tim yang difavoritkan.

Senegal merupakan tim yang sangat berbahaya dan harus diwaspadadi.

“Kami tahu bahwa kami akan menjadi favorit, kami harus menghadapinya, tetapi mereka adalah tim yang sangat berbahaya. Target pertama kami tercapai. Sampai saat ini, kami sangat senang. Bisnis besar dimulai sekarang.” kata Gareth Southgate.

Pelatih Timnas Senegal Aliou Cisse dalam pertandingan di babak 16 besar ini pilihannya hanya ada 2.