BANGKAPOS.COM - Jadwal 16 Besar Piala Dunia 2022, Brasil vs Korea Selatan, Maroko vs Spanyol, Portugal vs Swiss

Laga Brasil vs Korea Selatan dan Portugal vs Swiss menjadi dua duel terakhir yang dipastikan akan tersaji pada 16 besar Piala Dunia 2022 Qatar.

Berdasarkan jadwal 16 besar Piala Dunia 2022, laga Brasil vs Korea Selatan akan berlangsung lebih dulu pada Selasa (6/12/2022) dini hari WIB.

Setelah itu, pertandingan Portugal vs Swiss akan menjadi penutup rangkaian 16 besar Piala Dunia 2022 Qatar pada Rabu (7/12/2022) dini hari WIB.

Tersajinya laga Brasil vs Korea Selatan dan Portugal vs Swiss dipastikan setelah rangkaian pertandingan di Grup G dan H rampung digelar pada Sabtu (3/12/2022).

Hasil akhir menunjukkan, Brasil lolos ke 16 besar Piala Dunia 2022 Qatar sebagai juara Grup G.

Oleh karena itu, mereka akan melawan Korea Selatan yang merupakan runner-up Grup H.

Korea Selatan lolos sebagai pendamping Portugal yang mampu merampungkan perjuangan di Grup H dengan raihan gelar juara grup.

Sebaliknya, Portugal yang memegang status juara Grup H bakal melawan runner-up Grup G, Swiss.

Itu akan menjadi pertemuan pertama antara Portugal dan Swiss di putaran final Piala Dunia.

Kini, lengkap sudah daftar tim yang lolos ke 16 besar Piala Dunia 2022 Qatar.

Setiap tim yang dipastikan lolos ke 16 besar Piala Dunia 2022 pun telah mengetahui lawan masing-masing.

Sebelum laga Brasil vs Korea Selatan dan Portugal vs Swiss digelar, rangkaian 16 besar Piala Dunia 2022 akan menyajikan sederet pertandingan lain.

Rangkaian 16 besar Piala Dunia 2022 Qatar akan dibuka dengan laga Belanda vs Amerika Serikat.