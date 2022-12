LENGKAP Semua Series, Inilah Deretan Hp Samsung yang Bakal Dapat Update Android 13, Cek Sekarang

BANGKAPOS.COM - Bagi Anda pengguna hp Samsung tentu penasaran apakah hp Anda bakal termasuk hp yang update Android 13.

Diketahui vendor Samsung memang akan mengeluarkan update Android 13 untuk banyak varian hp besutannya.

Dari sekian banyak series dan tipe hp yang mereka keluarkan, tentu membua Anda penasaran apakah hp yang Anda gunakan ikut update Android 13.

Diketahui Samsung ini mulai diberikan update Android 13 yang diresmikan pada Agustus 2022 lalu secara bertahap.

Selain itu, Samsung merilis update antarmuka OneUI 5.0 untuk ponsel Galaxy sejak Oktober lalu.

Namun, update OneUI 5.0 tersebut digelontorkan terlebih dahulu ke beberapa ponsel kelas atasnya (flagship).

Melansir dari KompasTekno dari Slash Gear, hingga 18 November 2022, update sistem operasi Android 13 atau OneUI 5.0 untuk ponsel Samsung mulai digelontorkan pada November ini dan terus berlanjut hingga April 2023 mendatang.

Pada November ini, Samsung meluncurkan OneUI 5.0 berbasis OS Android 13 ke perangkat lipat terbarunya, yaitu Galaxy Z Fold 4 dan Galaxy Flip 4.

Sementara itu, sebelum akhir November, Galaxy Z Fold 3 dan Galaxy Flip 3 dipastikan akan mendapatkan pembaruan sistem operasi Android 13.

Untuk lebih jelasnya, berikut adalah daftar ponsel Samsung yang akan mendapat pembaruan Android 13 sampai akhir 2022 nanti:

Daftar 58 smartphone di bawah ini merupakan smartphone bikinan Samsung yang akan mendapatkan pembaruan Android 13 di bulan November hingga Desember 2022 nanti.

Ada juga yang baru mendapatkan update Android 13 mulai 2023 mendatang.

58 HP Samsung Terbaru yang Dapat Update Android 13

Galaxy S21 5G

Galaxy S21 Plus 5G Galaxy S21 Ultra 5G

Galaxy S21 FE 5G Galaxy S20 LTE/5G

Galaxy S20 Plus LTE/5G

Galaxy S20 Ultra 5G

Galaxy S20 FE LTE/5G

Galaxy S10 Lite

Galaxy Note series Galaxy Note 20 LTE/5G

Galaxy Note 20 Ultra LTE/5G

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy A53 5G

Galaxy A52s 5G

Galaxy A52 5G

Galaxy A51

Galaxy A42 4G

Galaxy A33 5G

Galaxy A32

Galaxy A73 5G

Galaxy A71

Galaxy A71 5G

Galaxy A Quantum

Galaxy A Quantum 2

Samsung Tab S8

Samsung Tab S8 Ultra

Samsung Tab S7

Samsung Tab S7 Plus

Samsung Tab S7 FE

Samsung Tab S7 FE 5G

Samsung Tab S6 Lite

Galaxy Quantum 3

Galaxy XCover 6 Pro

Galaxy Jump 2 Galaxy Jump

Galaxy A72 (Hp Samsung nomor 41 ke bawah akan mendapatkan update Andorid 13 mulai 2023)

Galaxy A52

Galaxy A32

Galaxy A32 5G

Galaxy A23

Galaxy A22

Galaxy A13 5G

Galaxy A12

Galaxy A04s

Galaxy A04 (satu-satunya ponsel yang dijadwalkan akan menerima pembaruan OS pada April 2023 mendatang)

Galaxy A03

Galaxy A03s

Galaxy A13 LTE

Galaxy M62

Galaxy M53 5G

Galaxy M52 5G

Galaxy M33 5G

Galaxy M12