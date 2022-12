Portugal Vs Swiss : Susunan Pemain, Head to Head di 16 Besar Piala Dunia 2022 Qatar

Pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2022 antara Portugal vs Swiss akan berlangsung di Stadion Lusail Iconic, Rabu (7/12/2022) pukul 02.00 WIB.

Pertandingan FIFA World Cup 2022 ini akan menambah rekor pertemuan Timnas Portugal dan Timnas Swiss yang secara head to head telah terlibat dalam 7 pertandingan.

Dari total pertandingan itu, Portugal dan Swiss sama-sama memenangkan tiga pertandingan.

Meskipun telah terlibat dalam 7 pertandingan, kedua tim belum pernah melakoninya di ajang Piala Dunia.

Paling-paling, mereka melakukannya di ajang kualifikasi Piala Dunia pada tahun 2016 2017.

Portugal datang ke pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2022 dengan status juara Grup H.

Tim asuhan Fernando Santos itu berhasil mengumpulkan 6 poin dari 3 laga babak penyisihan grup.

Portugal menang 3-2 melawan Ghana dan 2-0 Uruguay. Namun mereka kalah 2-1 pada laga pamungkas Grup H melawan Korea Selatan.

Penampilan Timnas Swiss di ajang kali ini tak boleh diremehkan. Meskipun datang dengan status runner-up, nyantanya Murat Yakin itu mampu mengumpulkan 6 poin.

Mereka manag 1-0 melawan Kamerun dan 2-3 atas Serbia. Swiss hanya kalah 1-0 melawan Brasil selaku pemuncak klasemen Grup B.

Berikut 5 laga Portugal vs Swiss:

- 13/06/22: Swiss vs Portugal 1 - 0

- 06/06/22: Portugal vs Swiss 4 - 0

- 06/06/19: Portugal vs Swiss 3 - 1

- 11/10/17: Portugal vs Swiss 2 - 0

- 07/09/16: Swiss vs Portugal 2 - 0

Berikut 5 laga terakhir Portugal: