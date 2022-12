Jelang Akhir Tahun Hotel Mulai Tawarkan Promo Staycation, Yuk Intip Penawarannya

BANGKAPOS.COM,BANGKA -- Menyambut penghujung akhir tahun 2022, sebagian besar orang akan menghabiskan malam Tahun Baru dengan suasana berbeda.

Momen spesial ini sangat cocok disambut dengan berlibur di hotel berbintang.

Nah dimomen ini juga hotel di Bangka Belitung juga turut menawarkan promo spesial natal dan tahun baru.

Santika Hotel Bangka ini menjadi pilihan staycation yang tepat bagi Anda yang ingin menikmati libur akhir pekan bersama keluarga.

Hotel Santika Bangka (Dok/Hotel Santika Bangka)

Cukup dengan Rp770.000 tamu bisa menginap langsung di kamar Deluxe beserta paket sarapan dan dinner untuk dua orang di momen Christmas yang untuk tanggal 24 desember.

Sedangkan untuk paket All you cant eat tamu undangkan cukup membayar Rp125 ribu per orang bisa menikmati semua sajian yang tersedia.

Sedangkan untuk momen akhir tahun Santika Hotel Bangka juga menawarkan promo menginap dengan paket sarapan dan dinner aal you cant eat untuk dua orang harga Rp880 ribu/ net untuk tanggal 31 desember.

Dan untuk promo All you cant eat di momen akhir tahun ini ditawarkan dengan harga Rp150 ribu per orang.

"Khusus untuk member ada harga promo lebih murah dibanding harga di OTA lain, tapi harga cuma kamar termasuk sarapan dua orang," ujar Public Relation Santika Hotel Bangka, Chintia Ayu, Selasa (6/12/2022).

Chintia mengungkapkan, jika momen natal dan akhir tahun menjadi gairah baru bagi bisnis perhotelan.

Dia berharap dimomen akhir tahun bisnis perhotelan bisa terus bangkit dan tumbuh lebih baik.

"Untuk tingkat keterisian hotel saat ini masih belum terlalu signifikan dan masih low. Semoga dengan momen akhir tahun ini bisa menjadi gairah baru bisnis perhotelan," ujar Chintia.

Sama halnya dengan Swiss bel Hotel Bangka yang juga menawarkan promo staycation magical chirmas dan akhir tahun dengan harga Rp970 ribu/net selama periode 24 hingga 30 desember 2022.

Paket menginap di Hotel Swisbell Pangkalpinang menawarkan ruangan tipe deluxe, sarapan untuk dua orang, serta Free Akses kolam renang dan fitnes.

"Kita juga menawarkan Voucher Discount IDR 70,000,-/room for "New Year Carnival Night" dan diskon 10 persen laundy, diskon 10 persen at F&B Outlet," ungkap GM secretary Swiss bel Hotel Bangka, Priscilia.

Tak hanya itu dimomen libur akhir pekan, Swisbell Hotel Pangkalpinang juga memberi warna baru bagi anak-anak yang ingin berkreasi melalui Kids Cooking class dengan harga Rp85.000 perorang.

Diakui Priscilia saat ini tingkat keterisian tamu hotel mulai kembali membaik, yakni berada di angka 70 perasen.

Ia berharap melalui promo-promo yang ditawarkan pihak hotel turut berimbas terhadap tingkat keterisian hotel.(Bangkapos.com/Sela Agustika)