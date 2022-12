BANGKAPOS.COM - Portugal vs Swiss : Prediksi Skor, Head to Head dan Line Up di 16 Besar Piala Dunia 2022 Qatar

Portugal vs Swiss akan bertanding di 16 besar Piala Dunia 2022 dini hari nanti dan akan berlangsung, Rabu (7/12/2022), Puku 02.00 WIB

Timnas Portugal melaju ke 16 besar Piala Dunia 2022 berstatus juara Grup H, sementara Swiss merupakan runner up Grup G.

Portugal memuncaki klasemen Grup H dengan torehan enam poin, dari dua kemenangan dan sekali kalah.

Di partai terakhir Grup H Portugal kalah secara mengejutkan 1-2 dari Korea Selatan.

Tentu kekalahan dari Korsel ini menghantui Timnas Portugal.

Dilansir dari Evening Standard, Selasa (6/12/2022), Pelatih Portugal Fernando Santos melihat keputusannya untuk membuat enam perubahan saat melawan Korea Selatan menjadi bumerang.

Meskipun itu tidak merugikan tim yang berakhir sebagai juara Grup H Piala Dunia .

Cristiano Ronaldo adalah salah satu dari sedikit yang mempertahankan tempat mereka di tim Portugal untuk pertandingan grup terakhir mereka.

Tetapi keluar lapangan pada saat Heung-min Son menginspirasi kebangkitan Korea dari ketertinggalan 1-0, untuk menang 2-1 dan lolos di tempat kedua.

Enam poin dari grup, bagaimanapun, sudah cukup bagi Portugal untuk membukukan sat tempat di babak 16 besar melawan Swiss.

Sementara itu Swiss yang menahan Serbia yang bersemangat dalam pertandingan terakhir Grup G mereka, menang 3-2 untuk finis kedua di belakang Brasil.

Santos tampaknya akan mengembalikan pemain pilihan pertamanya.

Seperti playmaker Manchester United Bruno Fernandes, yang telah mencetak dua gol dan memberikan dua assist di Piala Dunia sejauh ini.