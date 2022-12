Displasy Gramedia Year and Sale, Tas Eversac Diskon Hingga 50 Persen, Rabu (7/12/2022). (Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Toko Buku Gramedia Pangkalpinang lagi ada promo year and sale spesial akhir tahun nih. Tas Eversac Neo II dan Neo III lagi ada promo diskon hingga 50 persen.

Untuk promo Eversac ini berlaku mulai 1 Desember 2022 - 15 Januari 2023.

Sales Superintendent Gramedia Pangkalpinang, Tika menyebut, selain promo tas Eversac juga ada masker medis spesial price Rp25.000.

"Promo akhir tahun di Gramedia disebut year and sale, banyak promo-promo yang diberikan, mulai dari tas, buku-buku, sampai masker medis," ujar Tika saat ditemui Bangkapos.com, Rabu (7/12/2022).

Untuk promo buku-buku kata Tika, akan dimulai nanti tanggal 11-31 Desember 2022. "Untuk year and sale buku nanti mulai tanggal 11 Desember. Tapi tenang aja tetap ada potongan harga untuk pelanggan mamber my value setiap hari," sebutnya.

Selain itu Tika menyampaikan, promo juga ada pada bagian perfect health spesial Christmas Gift pembelian kursi kesehatan atau kursi pijat Zensure II langsung mendapatkan kursi pijat portbale Slim.Ken Mobile.

Serta mendapatkan cash back belanja Rp500.000. "Tunggu apa lagi, yuk belanja kebutuhan di Gramedia Pangkalpinang," katanya. ( Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)