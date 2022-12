Jadwal Pertandingan Babak Perempat Final Piala Dunia 2022 Qatar, Laga Mulai Sabtu Kroasia vs Brasil

BANGKAPOS.COM, - Pertandingan Piala Dunia 2022 Qatar sudah memasuki babak perempat final.

Sebanyak 8 tim memenangkan pertandingan babak 16 besar dan masuk ke babak perempat final.

Delapan tim yang masuk tersebut adalah Belanda, Argentina, Inggris, Prancis, Brasil, Kroasia, Maroko dan Portugal.

Dari jadwal pertandingan Piala Dunia 2022 yang telah dikeluarkan oleh FIFA, pertandingan perempat final akan dimulai Sabtu (9/12/2022).

Pertandingan babak perempat final, Kroasia vs Brasil, Belanda vs Argentina, Maroko vs Portugal dan Inggris vs Prancis.

Kroasia vs Brasil akan memulai pertandingan pertama di perempat final Piala Dunia 2022.

Kemudian dilanjutkan dengan Belanda vs Argentina, Maroko vs Portugal dan Inggris vs Prancis.

Pemenang pertandingan Kroasia vs Brasil dan Belanda vs Argentina akan bertemu di babak semi final.

Pemenang pertandingan Maroko vs Portugal dan Inggris vs Prancis juga akan bertemu di babak semi final.

Selengkapnya Berikut Jadwal Pertandingan Babak Perempat Final Piala Dunia 2022 Qatar

Kroasia vs Brasil - Sabtu (9/12/2022) Pukul 22.00 WIB

Siaran langsung Kroasia vs Brasil dari Stadion Education City (Doha)

Belanda vs Argentina - Minggu (10/12/2022) Pukul 02.00 WIB

Siaran langsung Belanda vs Argentina dari Stadion Lusail (Al Daayen)

Maroko vs Portugal - Minggu (10/12/2022) Pukul 22.00 WIB

Siaran langsung Maroko vs Portugal dari Stadion Al Thumama (Doha)

Inggris vs Prancis - Senin (11/12/2022) Pukul 02.00 WIB

Siaran langsung Inggris vs Prancis dari Stadion Al Bayt (Al Khor)

(*)